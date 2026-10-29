«Битва за ключ обороны Донбасса»: аналитик объяснил, почему ближайшие месяцы станут решающими

Война в Украине

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Силам обороны Украины удалось затормозить российское наступление в Донецкой области и стабилизировать фронт вблизи Славянска. В то же время, положение на этом участке остается сложнее, чем в Запорожской области.

Об этом заявил OSINT-аналитик Клеман Молен.

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По его оценке, в начале 2026 г. украинские подразделения оставили позиции в Покровске и Мирнограде. После этого русская армия задействовала четыре армии на участке фронта протяженностью около 50 километров и начала наступление в направлении Доброполья.

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Однако сейчас российские войска пресекли попытки продвигаться в западные административные границы Донецкой области и в направлении Дружковки.

В районе Доброполья россияне преимущественно используют тактику инфильтрации — небольшими группами проникают через украинские позиции. Кое-где такие подразделения доходят даже до центральной части города.

Моллен отмечает, что Доброполье имеет важное стратегическое значение в нынешней войне. Потенциально контроль над городом мог бы открыть российским войскам путь для дальнейшего наступления на Барвенково, хотя аналитик считает такой сценарий маловероятным из-за мощных украинских укреплений.

«Город имеет огромное значение для текущей войны, потенциально он даже может открыть путь для наступления на Барвинково, хотя это и маловероятный сценарий, учитывая мощь украинских укреплений», — отметил он.

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Тяжелые бои продолжаются и за Константиновку, где противостояние продолжается уже больше года. По словам аналитика, позиции сторон в городе в значительной степени переплелись, что усложняет определение фактического контроля над отдельными районами.

Молен оценивает, что у российских войск преимущество примерно на 50% территории Константиновки, украинские силы — ориентировочно на 15%. Еще около 35% города остаются зоной, где сложно однозначно определить, какая из сторон контролирует позиции.

Ситуация на подступах к Славянску и Краматорску в течение 2026 года постепенно усложнялась. В то же время, по оценке Молена, в сентябре украинским военным удалось отвергнуть российские силы от этих городов.

Несмотря на продолжение российских наступательных действий, общая ситуация для Украины, по мнению аналитика, выглядит несколько лучше, чем весной.

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Одной из проблем для российского командования он называет ограниченные возможности для маневра. Российские подразделения приблизились к большим населенным пунктам и мощным оборонительным рубежам, поэтому дальнейшее продвижение потребует фронтальных атак.

Молен отмечает, что в ближайшие месяцы покажут, насколько эффективно украинские силы смогут сдерживать российское наступление в районе Доброполья и закрепить стабилизацию фронта.

«В ближайшие месяцы станет понятно, насколько успешно Украина сдерживает российское продвижение у Доброполья и насколько успешными станут попытки стабилизировать фронт», — подытожил аналитик.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска смогли проникнуть в северную часть Купянска на Харьковщине и закрепиться там небольшими группами.

Мы ранее информировали, что украинские военные проводят на Купянском направлении фронта успешную операцию «Велес», продвинувшись более чем на 15 километров и взяв в плен более трех десятков российских оккупантов.

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