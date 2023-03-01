Битва за Крым: почему на Западе раздаются заявления о возвращении полуострова дипломатическим путем

РФ вытаскивает на информационную поверхность последние ниточки, оставшиеся в руках Кремля: коррумпированных европейских чиновников, СМИ, тех, на которых имеется компромат. Поэтому на Западе начали звучать высказывания относительно цены, которую заплатит Украина за возвращение некоторых своих территорий, в частности, Крым.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Путину нужна пауза. Даже он понимает, если сейчас не прекратить боевые действия, то в ближайшее время российская армия начнет "схлопываться". Конец очереди на мобилизацию уже виден. Поэтому Россия вбрасывает в информпространство все, что можно вбросить", — отметил Жданов.

Он привел в пример французского президента Эмманюэля Макрона, который, по мнению эксперта, все еще надеется на мирные переговоры с диктатором.

"Например, такая страна, как Франция, очень сильно зависит и от российского газа, и от российского топлива. Так что Макрон в глубине души надеется на примирение с Путиным. Теперь он собрался ехать в Пекин, наконец поняв, что прямые переговоры с Путиным невозможны. Он летит в КНР, чтобы глава страны повлиял на Путина относительно переговоров", — добавил Жданов.

Относительно информации о возвращении Крыма, Жданов напомнил: Украина официально признала, что наносит удары по территории Крыма.

"Главнокомандующий заявил, что это наши взрывы и наше оружие. И что сделал Путин? Ничего. А теперь выходит рупор Путина Песков и маниполятивно заявляет, мол, РФ готова к переговорам, но никто ей не отвечает. Это детские сказки. Сегодня Макрон говорит, что Путин не хочет брать трубку, когда тот ему звонит по телефону, поэтому он отправляется в Пекин", — добавил эксперт.

Он объяснил и имеющийся вариант плана по освобождению Крыма, который предоставил генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Его вариант освобождения Крыма с картой, иллюстрирующей действия ВСУ во время контрнаступления, получил большую международную огласку.

"Ходжес сказал о том, что ВСУ во время контрнаступления достаточно выйти на Азовское побережье в любом месте. В случае наличия дальнобойного оружия мы можем начать планомерное поражение военных объектов на территории Крыма плюс огневой контроль над паромной переправой и над остатками Крымского. моста Все... Сколько выдержит группировка российских войск?.. Фактически это будет оперативное окружение для Крыма.Когда они выбросят белый флаг, тогда можно будет заводить туда сухопутные войска.Но нужно заметить, что ключевым в плане Ходжеса является наличие в ВСУ оружия дальнего. Теперь мы возвращаемся к вопросу к нашим партнерам: где ракеты и самолеты? Наличие оружия с поражением дальностью 150-300 км дает возможность осуществления плана Ходжеса", — подчеркнул Жданов.

Напомним, интервью с Беном Годжесом, где он говорит о рисках выхода этой войны за пределы Украины, возможности предоставления ВСУ западных истребителей и дальнобойных ракет, а также катастрофические последствия для России, если Путин решится применить тактическое ядерное оружие.

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