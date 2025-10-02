- Дата публикации
Битва за Купянск: что ждет ВСУ в ближайшее время — военный эксперт
Город снова оказался под реальной угрозой наступления армии РФ.
Купянск — второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области — снова оказался в зоне риска. В случае падения города это станет серьезным деморализующим ударом для украинских военных.
Об этом идет речь на Radio Free Europe.
В сентябре 2022 года украинская армия прорвала слабые российские позиции в Харьковской области, вышла к реке Оскол и восстановила контроль над Купянском — важным железнодорожным узлом.
Впрочем, три года спустя город снова оказался под реальной угрозой наступления врага, пишет военный эксперт, заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований во Франции Тибо Фуйе.
Аналитик отмечает, что нынешняя ситуация является отражением одновременно и сложностей Украины, и готовности Кремля нести огромные потери.
«Мы находимся в фазе войны на истощение. Ключевым является умение выдержать и постепенно ослаблять врага, а не наносить один решающий удар», — объясняет он.
По его словам, если ситуация кардинально не изменится, восторг Купянска может совпасть с началом осенних дождей и холодов.
Российские войска в течение нескольких месяцев постепенно продвигались на север, закрепившись на восточном берегу Оскола, хотя и сосредотачивали основные силы в других направлениях.
Купянск имеет стратегическое значение, ведь именно здесь проходит железнодорожная ветка, обеспечивающая логистику украинских войск из Харькова.
В начале сентября противник использовал подземные газопроводные коммуникации, чтобы обойти оборону ВСУ на окраине города. Украинские военные сообщили о подрыве этой сети и ликвидации десятков окупантов, но не исключили, что часть российских военных могла скрыться.
Не менее напряженная ситуация и в Донецкой области, напоминает эксперт. Покровск, важный транспортный узел, в течение года находился под постоянной опасностью оцепления.
К востоку от Доброполья в августе небольшие группы россиян прорвали укрепление позиций украинской армии. Это продемонстрировало тактику врага — использовать мелкие мобильные группы, которые проникают в тыл на мотоциклах или вездеходах, закрепляются и ждут подкрепления.