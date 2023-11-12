Битва за левый берег Херсонщины: наступление ВСУ вызывает панику у россиян — ISW

Силы обороны смогли удержать свои позиции на левом берегу Днепра.

ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра в Херсонской области — медленное наступление вызывает панику у российских военных.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские источники продолжают обсуждать украинские операции на левом берегу Херсонской области 11 ноября.

В частности, российские милблогеры утверждали, что украинские войска атаковали вблизи Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона).

ВСУ также имели частичный успех в лесных массивах к югу от Крынок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от реки Днепр), где продолжаются бои.

Известный милблогер, связанный с Кремлем, посетовал, что недостатки российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ), систем противовоздушной обороны и использования беспилотников усложняют способность России уничтожить украинскую группировку на восточном берегу.

Напомним, в своем отчете за 2 ноября аналитики сообщили, что Силы обороны смогли удержать свои позиции на левом берегу Днепра напротив Херсона и даже пытаются двигаться вперед.

Накануне военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что у ВСУ есть три плацдарма для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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