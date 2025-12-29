Российские военные / © Associated Press

Реклама

Украинские войска продолжают удерживать присутствие в Родинском, тогда как российские подразделения действовали менее чем на половине территории Мирнограда.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя данные из открытых источников.

Обнародованные 28 декабря геолоцированные видео зафиксировали работу украинских сил в северной части Родинского, что подтверждает способность Сил обороны действовать в пределах населенного пункта.

Реклама

В то же время материалы от 27 декабря свидетельствуют о недавнем продвижении российских войск в северной части Мирнограда. Другие видеозаписи того же дня показывают установку российских флагов в нескольких точках на севере города и в центре Родинского во время инфильтрационных действий, которые, по оценке ISW, не привели к изменению контроля над территорией или передним краем зоны боевых действий.

По имеющимся данным ISW, доказательства указывают лишь на присутствие российских сил — в рамках инфильтраций или штурмовых действий — не более чем на 49% территории Мирнограда. Генеральный штаб ВСУ 27 декабря опроверг заявления РФ о якобы захвате города и подчеркнул, что российские войска до сих пор не установили контроль над Покровском, несмотря на почти 150 дней боев в пределах населенного пункта.

Также 28 декабря 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил об удержании украинскими подразделениями позиций в северной части Покровска.

Напомним, накануне Генштаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации опровергли заявления Кремля о захвате Гуляйполя, Мирнограда и Степногорска, отметив, что Силы обороны продолжают удерживать эти населенные пункты. В Константиновке украинские защитники разгромили штурмовую колонну РФ, что опровергает фейки о контроле врага над частью города. Военные подчеркивают, что дезинформация о «победах» под Покровском и Купянском направлена на давление во время мирных переговоров.