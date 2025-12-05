Битва за Мирноград: насколько РФ на самом деле близка к полному захвату города

Мирноград / © Associated Press

Оккупационные войска страны-агрессора России пытаются завершить оцепление бойцов Сил обороны в Мирнограде Донецкой области.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В частности, спикер 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины полковник Владимир Полевой опроверг заявления о том, что российские войска оцепили украинские войска в Мирнограде.

ISW не обнаружил визуальных доказательств или официальных украинских отчетов, чтобы оценить, что российские войска оцепили украинские войска в Мирнограде, хотя ситуация чрезвычайно сложна, и российские войска, вероятно, могут нарушить узкие пути эвакуации украинских войск и НЛК с помощью артиллерии и беспилотников.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, 4 декабря сообщил, что российское военное командование сосредоточило примерно 150 тысяч личного состава в районе Покровска и Мирнограда, около 11 -12 тысяч из которых совершают штурмы.

По его данным, российские беспилотники усложняют логистику Украины, но украинские силы смогли провести несколько ротаций и доставить поставки за последние несколько дней.

Напомним, немецкое издание Bild со ссылкой на находящегося в городе неназванного солдата ВСУ сообщило, что окруженными рискуют остаться около 1000 украинских военнослужащих из Мирноградского гарнизона.

«Мы должны либо вывести контингент из Мирнограда, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или обеспечивайте поставки! Если нет, защитники города останутся там навсегда», — сказал изданию боец.

Группа войск «Восток», отвечающая за оборону агломерации, сообщила 3 декабря, что в Мирнограде ВСУ держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских солдат на подходе к городу.

«Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым», — написали в ведомстве.

О том, что Мирноград сейчас как никогда близок к окружению, заявили также аналитики DeepState.