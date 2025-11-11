Битва за Покровск достигает апогея: FT о том, станет ли город точкой взлома украинского фронта

Покровск. / © ТСН.ua

В Покровске и в соседнем городе Мирноград Донецкой области обострились бои. Продвижение армии РФ грозит превратить эти населенные пункты в плацдарм для нового наступления. Кроме того, дефицит человеческих ресурсов усложняет оборону.

Об этом говорится в материале Financial Times, пишет УНИАН.

Отмечается, основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега на днях опубликовал сообщение о том, что, "несмотря на официальную браваду, ситуация более чем сложная и неконтролируемая". Он призвал "выйти из этих городов, пока это возможно". Кроме того, пишет британское издание, подобные сигналы поступают от бойцов и аналитиков, указывающих на критически низкую плотность сил обороны вдоль длинной линии фронта.

В окопах и подвалах многоэтажек, куда продвинулись пехотные группы оккупантов, украинские подразделения сталкиваются с ударами БпЛА и проблемами с пополнением боеприпасов и персонала. по словам защитников, для освобождения или надежной обороны Покровска требуются гораздо большие силы и возможности. В частности, дополнительные баллистические ракеты, которых пока не хватает.

"Всего этого можно было бы избежать, если бы у нас было больше людей и сотни, если не тысячи баллистических ракет...", - заявил один из военнослужащих.

Между тем, аналитическая группа DeepState предупредила, что Мирноград "находится под угрозой оперативного окружения". Продвижение российских захватчиков позволяют развернуть специализированные ударные группы дронов, ослабляющих украинские коридоры снабжения и эвакуации.

Проблемы с человеческими ресурсами

FT отмечает, что Украина признает проблемы с человеческими ресурсами. Отмечается, что средний расчет - это всего четыре-семь пехотинцев на километр фронта. Кроме того, обострилась проблема дезертирства – в октябре прокуратура фиксировала почти 20 тыс. дел о самовольном отпуске и дезертирстве – и это самый высокий показатель за год. Отмечается, что часть новобранцев убегает еще до прибытия в подразделения, другие переходят между подразделениями, ища лучшие условия службы.

"В результате сухопутные войска не расширяются, а на самом деле сокращаются численно. Плотность украинских сил уже настолько низка, что есть участки фронта, фактически охраняемые только беспилотниками", - высказался директор аналитической компании Rochan Consulting Конрад Музыка.

В конце октября в Покровск были отправлены специальные подразделения Сухопутных войск, службы безопасности и военной разведки. Впрочем, украинский офицер, дислоцированный поблизости от города, сообщил FT, что, вероятно, их развернули слишком поздно, чтобы существенно изменить ситуацию.

Британское издание отмечает, что Украина неохотно решает проблему с человеческими ресурсами, привлекая больше мужчин. Она стремилась увеличить количество добровольцев и больше полагаться на элитные подразделения беспилотников.

На фоне всей ситуации главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация "под контролем" и интенсивность атак в городе уменьшилась, а президент Владимир Зеленский сообщил, что в город продвинулось 314 российских солдат. В свою очередь, министр обороны Денис Шмигаль анонсировал запуск новых краткосрочных контрактов для военнослужащих "от одного до пяти лет" и программу поощрений для молодых добровольцев.

Покровск любой ценой

Аналитики предупреждают, если Украина будет настаивать на удержании Покровска без соответствующего усиления, это может привести к хаотическому и кровавому отступлению, похожему на поражения в других опорных пунктах, отмечает Financial Times.

"Я обеспокоен тем, что, если битва за Покровск не будет должным образом организована, она может повлиять на восприятие вооруженных сил. Если люди увидят новые Бахмут, Авдеевку или Угледар, у них не будет стимула присоединяться, потому что они боятся оказаться в такой же ситуации", - подчеркивает анали.

FT отмечает, что украинские командиры вынуждены делать сложные выборы: содержать города за ограниченные силы или отступать, чтобы сохранить живую силу и сосредоточить оборону на критических участках фронта.

"От этого выбора зависит не только местная тактическая ситуация, но и более широкая стратегическая устойчивость украинских сил на востоке", - заключает издание.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Жмайло отмечает, что потеря Покровска даст россиянам ключевое преимущество. Оккупация города армией РФ может оказать решающее влияние на дальнейший ход боевых действий в регионе. В частности, захват Покровска существенно усложнит украинскую оборону.

Аналитики Института изучения войны отмечают: РФ находится в Покровске, но не может оцепить город. Источник, связанный с украинской военной разведкой, сообщил, что российские войска находятся в большинстве районов Покровска, но не могут оцепить город.