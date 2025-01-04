Битва за Покровск: эксперт объяснил, почему россиянам так важно захватить город

Оккупанты перебрасывают резервы из других направлений на Покровское.

Покровск Донецкой области является центром тяжести битвы на данном направлении фронта.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

"Покровск сейчас — центр тяжести этой битвы. Это очевидно даже по статистическим данным. Более того, свидетельством того, что Покровск для противника важнее, является то, что резервы с Кураховского направления они перебрасывают на Покровский, считая, что с Кураховым разберутся и те, кто продолжает там атаковать", — сказал спикер.

По данным Лакийчука, на Покровском направлении пока речь не идет о каком-либо окружении.

Лакийчук также отметил, что за последние дни боев темпы наступления противника на Покровском направлении стали заметно слабее. Это, считает он, благодаря упорному сопротивлению Сил обороны.

Что известно о наступлении на Покровск

К восточным окрестностям этого крупного промышленного города российская армия приблизилась еще к концу лета. Для его взятия Кремль сосредоточил на этом участке фронта силы трех общевойсковых армий. Несмотря на то, что аналитики прогнозировали начало "битвы за Покровск" еще в сентябре, этого не произошло.

Украинские военные смогли затормозить движение противника в Покровск и его город-спутник Мирнограда на рубеже сел Лысовка-Сухой Яр-Луч-Миролюбовка, то есть на расстоянии 8-10 км.

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