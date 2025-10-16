Битва за Покровск: Генштаб назвал количество освобожденных земель и потери врага

Покровск / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во время обороны и стабилизационных мероприятий в Покровске и районе, которые продолжаются с августа, украинские войска освободили 182,8 кв. км территории и нанесли российской армии значительные потери в живой силе, вооружении и технике.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что украинские защитники проводят на территории Покровского района как стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, так и мероприятия активной обороны. В частности, речь идет о самом Покровске и его окрестностях.

Реклама

Всего в течение операции, которая продолжается с 21 августа, Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов 182,8 кв. км территории Покровского района. Еще 230,1 кв. км «зачищено» от вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Украинские бойцы обезвредили не менее 13 945 российских захватчиков (в том числе 8402 — безвозвратные потери, 5419 — раненые, 124 — пленные).

Российская армия также потеряла 1289 единиц вооружения и военной техники: 32 танка, 101 боевую бронированную машину, 154 артсистемы, 5 реактивных систем залпового огня, 435 единиц автотранспорта, 562 — мототехники, а также более 4000 дронов.

Напомним, 14 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об успехах в Покровском районе. В течение суток украинские воины уничтожили врага на территории 3,4 кв. км, а штурмовые подразделения продвинулись на отдельных направлениях до 1,6 км. Также ВСУ отбили российское наступление тремя колоннами, нанеся противнику потери.

Реклама

К слову, экс-командир штаба «Азова» Богдан Кротевич заявил, что армия РФ сосредоточила наступление на двух стратегических направлениях: Добропольском и Лиманском. Целью врага является окружение Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска. Кротевич отметил, что оккупанты установили огневой контроль, сделав непроездной трассу Изюм — Славянск.