Битва за Покровск: как ВСУ сорвали планы Кремля поразить Трампа

Покровск

Ровно год назад, в октябре 2024 года, российские войска подошли на расстояние 5 км до Покровска, а пропаганда России анонсировала его скорый захват. Сегодня в октябре 2025-го город остается непреодолимой крепостью, а амбициозный план Кремля поразить новоизбранного президента США Дональда Трампа превратился в позорную «мясорубку» для 130-тысячной группировки врага.

Об этом пишет OBOZOV.ua.

Увлечение Покровской имело для России двойное значение. С военной точки зрения — это ключевой логистический узел. С политического — это должна была быть демонстрация силы для Дональда Трампа, сигнал, что Россию невозможно остановить, а с ней можно только «договариваться» на ее условиях. Однако, как показало время, поразить Трампа не получилось.

Летом 2025 года, пытаясь завершить оцепление города, 51-я общевойсковая армия РФ прибегла к авантюре, вошедшей в историю как «добропольский прорыв». С 8 на 9 августа малые пехотные группы окупантов, воспользовавшись разрывами в украинской обороне и сложным рельефом, смогли углубиться на 15-16 км.

Однако этот стремительный рывок был ловушкой. Из-за отсутствия логистики и защищенных флангов, российские подразделения были сначала изолированы, а затем и вовсе оказались в окружении Сил обороны Украины.

Провальный перформанс под Добропольем превратился в настоящую катастрофу для российского командования. Чтобы спасти окруженные подразделения, РФ начала лихорадочно стягивать подкрепления, в частности, элитные части:

40-ю и 155-ю бригады морской пехоты;

11-ю десантно-штурмовую бригаду;

76-ю десантно-штурмовую дивизию.

Это привело к тому, что Россия была вынуждена ослабить другие направления, в частности, Курское и Торецкое, обнажая фронт для спасения ситуации под Покровском. Потери в «добропольской мясорубке» были настолько велики, что несколько батальонов окупантов потеряли боеспособность.

Сегодня на Покровском направлении сконцентрирована самая большая группировка российских войск — около 130 тысяч человек. Однако вместо плацдарма для наступления эта территория превратилась для них в «зону сковывания», где истощаются лучшие российские подразделения. Небольшой украинский город уже год ломает амбициозные планы Кремля, превращая их в позорные поражения.

Напомним, аналитик Владимир Горбач заявил, что война в Украине вошла в опасную финальную стадию, граничащую с тотальной войной на уничтожение. По его словам, в ответ на успешные украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре Россия усилила террор, атакуя не только энергетику, но и гражданские поезда и автобусы.

Горбач подчеркнул, что у Украины нет другого выбора, кроме как выдержать это давление и продолжать наносить удары по объектам, питающим военные возможности РФ/