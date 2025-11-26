Битва за Покровск обостряется: РФ продвигается по новой тактике – ISW об угрозе

Покровск. / © ТСН.ua

Ситуация в Покровском направлении остается серьезной и динамичной. Российские войска продолжают использовать свой новый наступательный шаблон – воздушное перекрытие на поле боя и тактику инфильтрации – для захвата Покровска.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

ISW со ссылкой на "УП" подчеркивают, что российские войска контролируют Покровск южнее Донецкой железной дороги. Это согласуется с российскими и украинскими сообщениями о ситуации в районе южнее железной дороги в последние дни. Издание отмечает, что нынешняя линия фронта в Покровске в основном проходит вдоль северной окраины города.

Аналитики подчеркивают, что старший офицер действующей на Покровском направлении украинской бригады сообщал 31 октября, что российские войска действовали примерно на 60% Покровска по состоянию на конец октября.

В свою очередь, "УП" 25 ноября сообщила, что украинские контратаки в Родинском (на севере Покровска) сначала были успешными, но позже оккупанты вернули населенный пункт.

Заместитель командира украинского батальона, действовавший на Покровском направлении, сообщил, что российские войска ввели танки и минометы в Покровск с 19 ноября, что свидетельствует о том, что российские войска смогли развернуть тяжелую технику в Покровск, несмотря на усилия Украины по их перехвату.

Кроме того, российские войска продолжают попытки проникновения в Мирноград и перерезание тактических наземных линий связи украинских войск, соединяющих Мирноград и Покровск.

В преддверии 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ оценил, что оккупанты попытаются перекрыть наземные линии связи между городами в ближайшее время. Корпус сообщил, что украинские войска усиливают подразделения в Мирнограде для защиты южной окраины города, где скапливаются оккупационные силы.

Аналитики отмечают, что геолокационные видеозаписи за 25 ноября показывают, как украинские военнослужащие перевозят российских военнопленных по улице Центральной в центре Мирнограда. Это свидетельствует о том, что российским войскам недавно удалось глубоко проникнуть в центр города, но они еще не осуществляют комфортного контроля над этой территорией.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что в Покровске зафиксировано присутствие российских военных в районе железнодорожного вокзала. В частности, вдоль проспекта Мира – с севера на юг.

Заметим, руководитель отделения коммуникаций 79-й бригады Десантно-штурмовых войск Роман Писаренко сообщил, что возле Мирнограда Донецкой области продолжаются сверхжесткие бои. На этот участок фронта русское командование стащило батальоны, полки, бригады и фактически целую армию. Военный говорит, что в зоне ответственности 79-й бригады оккупанты могут двигаться "на метры или десятки метров" только так называемой "серой" зоной.

