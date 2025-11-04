Битва за Покровск обостряется: военный рассказал, как россияне просачиваются вглубь

Покровск / © Getty Images

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска усилили давление, применяя дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы.

Об этом сообщил старший офицер коммуникации 59 отдельной штурмовой бригады «Степные хищники» имени Якова Гандзюка Тарас Мишак в эфире канала «Киев24».

По словам Мишака, россияне действуют тактикой инфильтрации — продвигаются небольшими группами пехоты, пытаясь незаметно подходить к украинским позициям. Бойцы 59-й бригады удерживают один из участков Покровского направления, расположенный на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

«Россияне пытаются действовать скрыто, подбираясь посадками к нашим позициям. Нам удается обнаруживать врага и уничтожать его», — отметил военный.

В то же время оккупанты наращивают количество воздушных атак — в частности, с использованием КАБов и беспилотников. По словам Мишака, российские дроны залетают все глубже в тыл, из-за чего kill-зона увеличивается, а логистика к передовым позициям усложняется.

«Бойцам часто приходится идти к позициям пешком, потому что передвижение на автомобилях становится слишком опасным», — добавил офицер.

Несмотря на активные действия врага, украинские военные продолжают удерживать позиции и уничтожать вражеские силы. На Покровском направлении продолжаются упорные бои, а ситуация остается сложной, но контролируемой.

Напомним, российские войска продолжают активное наступление в направлении Покровска в Донецкой области. По данным Института изучения войны (ISW), оккупанты продвинулись в южной части Мирнограда и восточном Родинском, постепенно приближаясь к самому городу.

Аналитики сообщают, что враг пытается закрепиться в Покровске, создавая наблюдательные посты, позиции операторов дронов и накапливая живую силу в окрестностях. В то же время, украинские силы продолжают оборону и проводят контратаки, недавно продвинувшись в восточном Родинском.

По данным Десантно-штурмовых войск Силы обороны смогли пополнить запасы, усилить подразделения на Покровском направлении и остановить попытки врага перерезать трассу Покровск-Мирноград.