Битва за Покровск: Россия близка к самому большому успеху за 2 года

Разрушения в Покровске / © Getty Images

Российская армия стоит на пороге крупнейшего территориального достижения за два года, приближаясь к Покровску. Но потенциальная «награда» — опустошенный город, усеянный телами погибших — свидетельствует о другой, более важной битве, чем чисто территориальная: кто из противников первым исчерпает свои военные ресурсы.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

В течение последних двух лет основные бои в войне России против Украины шли вокруг Покровска. Российская армия бросала пехоту в кровавые штурмы вдоль лесополос и через окрестные села, тогда как украинские войска активно применяли ударные дроны, чтобы сдерживать врага.

По словам украинских солдат, российские войска сейчас преобладают численно в самом городе, а их беспилотники доминируют в небе. Военные аналитики считают, что Покровск может пасть в течение нескольких недель. Министерство обороны РФ заявило, что его войска продвигаются на север города, зачищая украинские подразделения, которые, по их словам, оказались в окружении.

Для президента Украины Владимира Зеленского и его командования, которое отрицает, что Силы обороны там отрезаны, главный вопрос — как долго еще стоит держать оборону города.

Какие преимущества даст России захват Покровска?

Если Москва захватит Покровск, это станет ее самым большим успехом со времени взятия Бахмута 2,5 года назад. Такое событие усилит аргументы президента России Владимира Путина, который пытается убедить президента США Дональда Трампа, что победа РФ неизбежна, а поставки оружия Киеву — бесполезное дело.

«У них нет результата, который они могли бы „продать“ американцам», — сказал Зеленский журналистам на прошлой неделе.

Главная цель России — уничтожение Украины как государства и ее покорение — остается далекой. Однако взятие Покровска продвинуло бы Москву ближе к краткосрочной цели — установлению контроля над всей Донецкой областью, хотя на севере региона Украина все еще удерживает несколько крупных городов.

Какая ситуация в Покровске сейчас?

Украина сталкивается с нехваткой личного состава. Зеленского и его генералов уже критиковали за слишком медленный отвод войск с важных позиций, что приводило к лишним потерям.

«Я надеюсь, что жесткие решения будут приняты вовремя. Без жертв людьми ради территории», — сказал один офицер из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Если Украина отступит, ей придется оставить и соседний Мирноград, который уже находится под угрозой окружения.

Несмотря на это, офицер заявил, что ситуация в Покровске пока остается в пользу Украины — его бригада ежедневно уничтожает от 50 до 100 российских солдат и наносит еще больше ранений. По словам нескольких бойцов, соотношение потерь может достигать 10 к 1 в пользу Украины.

«За всю войну я не видел, чтобы они несли такие бешеные потери и все равно продолжали давить», — сказал он.

Аналитик вашингтонского Института изучения войны Джордж Баррос считает, что Покровск вряд ли падет в ближайшее время, учитывая, сколько времени Россия тратила на захват других городских территорий. Продолжая бой, Украина, по его словам, имеет возможность истощать россиян, неся меньшие потери.

Однако солдаты на месте рисуют мрачную картину. Москва обстреливает все пути снабжения города различными видами боеприпасов. На видео с окраин видно сгоревшую технику. Чтобы добраться до позиций внутри Покровска, военным приходится преодолевать более 10 миль (16 км) пешком.

«Чем ближе вы к Покровску, тем ближе вы к потере своего транспортного средства, а возможно, и ваших людей», — сказал офицер 68-й отдельной егерской бригады.

«Пришло время покинуть город»

Сегодня улицы Покровска почти безлюдны, только стаи бездомных собак бродят между руин. Мощные российские планировочные бомбы гудят почти каждый час, а в небе постоянно слышен гул беспилотников. По словам военных, россиян в десять раз больше, чем украинцев.

«Они доминируют в небе — гудение дронов не прекращается ни на секунду. У них просто больше ресурсов — людей, беспилотников, экипажей. Они пытаются решать проблемы количеством: больше тел или больше металла», — сказал офицер 25-й бригады.

Большинство Покровска остается «серой зоной» — территорией, которую не контролирует ни одна из сторон. Примерно 250-300 российских солдат смогли продвинуться к городу небольшими группами, двигаясь пешком. Те, кто выжил, прячутся по подвалам, пытаясь собрать силы.

По словам украинских военных, их в самом городе еще меньше, а подразделения истощены — некоторые укомплектованы лишь на 20%. Командир разведывательной роты рассказал, что из его 20 бойцов только пятеро остаются боеспособными.

«Со временем борьба становится труднее, появляется все больше и больше технологий, направленных на убийство людей», — сказал он.

Офицер 68-й бригады считает, что настал момент покинуть город.

«Потери того не стоят, они просто бессмысленны. Нет такой ситуации, даже с большим количеством подкреплений, чтобы мы вернули город обратно», — сказал он.

В начале года украинские войска удерживали значительные территории в Курской области России, даже когда Москва начала отрезать их снабжение. В конце концов, это завершилось хаотичным отступлением и серьезными потерями.

Зеленский признает, что вопрос сохранения жизни солдат является чувствительным.

«Надо защищать солдата. Это самое главное», — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Несмотря на это, президент не дал никаких признаков, что Украина может отступить.

Напомним, накануне специалист по системам связи и РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что Украина приняла военно-политическое решение максимально долго удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию, перебросив туда все доступные резервы. Он пояснил, что это критически важно для обороны центральной части страны, поскольку за Покровском открывается равнинная территория вглубь Днепропетровской области.

В тот же день военный эксперт Михаил Жирохов сообщил, что российским войскам не удалось закрепиться в Покровске, зато Силы обороны Украины проводят активные контрнаступательные действия. Хотя окружения нет, логистика затруднена из-за активного использования Россией дронов большой дальности. Эксперт отметил, что для уличных боев Украина подтягивает свежие бригады и спецподразделения (в частности ГУР). Ближайшие дни будут решающими для ситуации в Покровске.