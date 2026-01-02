Битва за Покровск: в ВСУ раскрыли действия и планы россиян

Украинский военный на Покровском направлении / © Getty Images



В районе Покровска российские войска пытаются накопить силы для штурма села Гришино, но пока безуспешно. Украинские подразделения уничтожили часть вражеской техники еще во время марша оккупантов.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Российские захватчики попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для аккумуляции дополнительных сил и средств. Противник использовал более 30 единиц легкой техники. Среди нее — мотоциклы, багги и автомобили.

«Подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили часть техники еще во время марша оккупантов. В частности, благодаря работе системы M142 HIMARS. Другую часть — Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных пределах города, когда враг искал для себя укрытие», — говорится в заявлении.

Украинские защитники отметили, что действовала российская 76-я десантно-штурмовая дивизия.

Резюмируя, в 7 корпусе указали, что цель россиян — нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а делее осуществить штурм Гришино.

Напомним, как сообщил представитель Нацгвардии Игорь Яременко, на Покровском направлении оккупанты продолжают активные штурмы, применяя тактику «просачивания» малыми группами для проникновения непосредственно в город. Силы обороны Украины вовремя обнаруживают такие попытки и наносят огневое поражение по живой силе и бронетехнике врага, чтобы снизить нагрузку на подразделения, которые держат оборону в Покровске.