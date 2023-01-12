Битва за Соледар и Бахмут: у Зеленского назвали потери российской армии

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что во время упорных боев за Бахмут и Соледар потери России составляют примерно от 10 до 20 тысяч человек.

Об этом Михаил Подоляк рассказал для 24 канала.

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"Но это не тысяча или две, это – 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления у Бахмута и Соледара. Они там потери не считают. Для россиян там принципиально захватить хотя бы что-то, чтобы можно было 2 недели говорить о том, что они условно "захватили северную окраину города Соледар", что они "ведут безумные бои в центре Соледара", что это "решит вопросы войны и мира" и так "Украина упадет", — сказал чиновник.

Подоляк опроверг распространяемую российскими пропагандистами информацию о том, что инициатива на Бахмутском направлении пперешла на сторону оккупантов.

"Россияне сконцентрировали там практически все, что у них было боеспособное, включая остатки контрактной армии, речь идет о спецназе и десантуре, но это "остатки", – рассказал Подоляк.

Что происходит в Соледаре и у Бахмута

Бахмутское направление – самый горячий участок на фронте. Россия, несмотря ни на что, пытается выйти на административные границы Донецкой области. Сначала путинские войска штурмовали Бахмут, теперь основные усилия направили на захват Соледара. Каждый день враг проводит наступательные действия на Бахмутском направлении, пытаясь взять под контроль Соледар и пути поставок наших подразделений. Оккупанты терпят большие потери, но бои продолжаются.

По состоянию на 12 января ситуация в Соледаре Донецкой области очень сложная. Этот город постоянно атакуют наемники ЧВК "Вагнер", уже несколько дней подряд заявляющие, что им удалось захватить город.

Витм, 11 января в видеообращении украинский президент Владимир Зеленский опроверг информацию, что якобы россияне "захватили" Соледар Донецкой области. Он считает, что, распространяя неправду, пропагандисты хотят поддержать мобилизацию в РФ.

Военный эксперт Роман Свитан о ситуации в Соледаре и Бахмуте

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