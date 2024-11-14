Битва за Волчанск: военный рассказал, где продолжаются ожесточенные бои

Бои продолжаются по всему городу Волчанск и близлежащих территориях, украинские защитники контролируют ситуацию.

Об этом в телеэфире сказал спикер ОТУ "Харьков" Евгений Романов, передает "Укринформ".

"Бои продолжаются по всей территории города и прилегающей территории. Украинские войска контролируют ситуацию", — отметил Романов.

Романов также сообщил, что враг пытается двигаться в сторону населенных пунктов Старица и Липцы, чтобы приблизиться к Харькову.

"Там (в Липцах – ред.) также идет оборона... это направление надежно контролируется украинскими защитниками", — отметил спикер, добавив, что приближение врага к Харькову дало бы возможность противнику развернуть там артиллерийские позиции для обстрелов города из ствольной артиллерии.

В то же время, он заверил, что любая артиллерия, любые другие силы противника, которые оказываются, сразу уничтожаются огнем украинских средств поражения.

Спикер сообщил, что враг на Харьковщине начал более активно применять бронированную технику во время штурмов.

Напомним, аналитики Института изучения войны зафиксировали продвижение Сил обороны Украины в Харьковской области, российские войска имеют новые продвижения на Купянском, Покровском, Кураховском направлениях и к западу от Угледара.

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