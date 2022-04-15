"Битву за город они проиграли": Синегубов об угрозе захвата Харькова россиянами

По его словам, у армии кафиров нет шансов.

Российская Федерация проиграла битву за город Харьков, начатую в войне против Украины 24 февраля.

Такое убеждение в интервью высказал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Я убежден, что битву за город Харьков они уже действительно проиграли. Они это поняли еще в первую неделю войны. Оккупанты здесь потеряли достаточно большое количество живой силы, очень много бронированной техники, авиации. Если мы удержали город еще тогда, то сейчас оборона Харькова в разы сильнее. Поэтому у них просто нет шансов", — подчеркнул глава области.

По словам Синегубова, если кафиры государства-террористки все-таки решат штурмовать Харьков, то им нужно привести значительно больше войск, чем находящиеся на месте. Впрочем, "собрать такое количество им будет крайне непросто".

Глава ОГА подчеркнул: если захватчики намерены захватить область, украинская оборона к этому готова даже, если "они лучше спланировали атаку".

Как сообщалось, с начала российской войны, 24 февраля, купанты страны-агрессорки повредили в Харькове 2055 зданий. Впрочем, это количество не окончательно. С каждым днем она растет, подчеркнул мэр. Ведь обстрелы армией русской Федерации не прекращаются.

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