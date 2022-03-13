"Бизнес должен работать. Те, кто в тылу — не предатели", — Арестович о необходимости возвращаться на рабочие места

"Бизнес должен работать. Те, кто в тылу — не предатели", — Арестович о необходимости возвращаться на рабочие места

По словам политика, нужно возобновлять нормальную работу.

Бизнес должен работать, потому что должен работать тыл и не быть обескровленной финансовая система Украины. Всем, кто не занят непосредственно в обеспечении боеспособности фронта, в стратегическом волонтерстве важно вернуться на рабочее место.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"У нас две проблемы. Первая — фронт, вторая — тыл. Тыл не менее важен, чем фронт. Нужно всем оставшимся в тылу людям или уехавшим в тыл, понять, что они не предатели, они не слабаки, а они обеспечивают обороноспособность. И это очень четко надо осознать. Нет во время масштабной войны тех, кто отсиделся. Все важны. Все на своем месте. Все должны делать работу, к которой они наиболее приспособлены", — отметил он.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль назвал главные задачи правительства и обратился к бизнесу: "Восстанавливайте производства, где это возможно. Возвращайте работников".

ТСН.ua