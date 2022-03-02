Изоляция санкциями: список мировых брендов, которые уходят с российского рынка из-за войны РФ против Украины

Изоляция санкциями: список мировых брендов, которые уходят с российского рынка из-за войны РФ против Украины

Около сотни компаний выходят с российского рынка.

По состоянию на 2 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказалась почти сотня компаний.

Также читайте Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от миллиардного проекта в Сибири.