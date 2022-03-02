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Изоляция санкциями: список мировых брендов, которые уходят с российского рынка из-за войны РФ против Украины

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Изоляция санкциями: список мировых брендов, которые уходят с российского рынка из-за войны РФ против Украины

Getty Images

Около сотни компаний выходят с российского рынка.

По состоянию на 2 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказалась почти сотня компаний.

  1. Apple Pay – полный блок.
  2. Apple – полный выход из рынка.
  3. Adidas – отказ от работы со сборной по футболу.
  4. Audi – выходят из рынка.
  5. AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет поставки видеокарт.
  6. Amazon – полный блок всего ритейла.
  7. Adobe – полный блок.
  8. British Petrolium – вышли из "Роснефти" 20% акций.
  9. BBC – отзыв лицензий на вещание.
  10. BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.
  11. Bolt – выход из рынка.
  12. Boeing – выход из рынка.
  13. Chevrolet – выходят с рынка.
  14. Cannes Festival – блок русской делегации.
  15. Cadillac – выходят с рынка.
  16. Carlsberg – ограничение экспорта.
  17. Cex Io – крипто-площадка блокирует российских пользователей.
  18. Cinema 4D – не работает программа.
  19. Coca Cola – выход из рынка.
  20. Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".
  21. Disney – отмена всех фильмов.
  22. Dell – выход из рынка.
  23. Dropbox – прекращает работать в России через несколько дней.
  24. DHL – выход из рынка.
  25. Eurovision – дисквалификация.
  26. Ericsson – выход из рынка.
  27. Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям России.
  28. Etsy – блок всех балансов на русских счетах.
  29. Facebook – блокировка аккаунтов российских СМИ.
  30. FedEx – полный запрет на поставку.
  31. Formula 1 – отмена турнира в Сочи.
  32. Ford – закрывает все магазины.
  33. FIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в России.
  34. Google Pay – частичный блок.
  35. Google Maps – блок информации для России.
  36. General Motors – останавливает экспорт.
  37. HP – запрет на ввоз.
  38. Harley Davidson – прекращение снабжения.
  39. Instagram – блокировка пропаганды.
  40. Intel – запрет поставки микрочипов.
  41. Jaguar – выходят с рынка.
  42. Jooble – удалили сервис и сделали заявление.
  43. KUNA – выход из рынка.
  44. Lenovo – выход с рынка
  45. LinkedIn – готовятся к полному выходу из страны.
  46. MOK – отмена всех соревнований.
  47. Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.
  48. Maersk – остановка поставок в/из России – прощай одежда с Aliexpress и ASOS.
  49. Mercedes – выход из страны.
  50. Megogo – удаление всех русских фильмов.
  51. Metro – увольнение 10 тыс. работников.
  52. Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.
  53. Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер.
  54. Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из России.
  55. NFT – блок средств пользователей из России и Беларуси, перевод их денег Украине.
  56. NHL – полный блок для игроков из России.
  57. Netflix – блок для российских подписок, остановка производства российских сериалов.
  58. Nike – закрывают все магазины.
  59. Nintendo – запрет на покупки в рублях.
  60. Nestle – закрывает все 6 фабрик в России.
  61. OnlyFans – блокировка страны.
  62. Oracle – прекращение всех операций в России.
  63. Paysera – блокировка.
  64. PayPal – заморозка счетов на вывод.
  65. Paramount – блок кинопроката.
  66. Parimatch – отозвали франшизу.
  67. Play Station – невозможно произвести оплату.
  68. Pornhub – запрет на доступ к контенту.
  69. Porsche – выход из России.
  70. Renault – выход из рынка.
  71. Samsung pay – блокировка сервиса.
  72. Snapchat – блокировка приложения для России и Белоруси.
  73. Scania – выход из России.
  74. SpaceX – поставки Starlink в Украину.
  75. Shell – разрыв контракта с "Газпромом".
  76. Spotify – невозможность оплаты подписки.
  77. Sony – блок кинопроката.
  78. Twitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам России.
  79. TikTok – массовая блокировка агрессивных пользователей и так называемых СМИ.
  80. Toyota – увольнение 2600 сотрудников из России.
  81. UEFA – отмена финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЭ, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпромом".
  82. UPS – полный запрет на поставку.
  83. Universal pictures – блок кинопроката.
  84. Visa – блокировка банков под сакнциями.
  85. Volvo – выходят из России.
  86. Yandex – исключение акций компании по котировкам на бирже Нью-Йорка.
  87. YouTube – блокировка сотен российских каналов и их монетизация.
  88. Warner Bros. – отмена всего кинопроката.
  89. Webmoney – запрет транзакций.
  90. Wolkswagen – выходят из страны.
  91. Zoom – отзыв лицензий на разработку программного обеспечения.
  92. Nokia – прекратила поставки оборудования в Россию и сотрудничество с российскими партнерами.
  93. H&M - бренд одежды прекратил продажи в России.
  94. Canon – интернет-магазин техники идет с российского рынка.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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