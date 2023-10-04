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Бизнес на руинах: в Мариуполе оккупанты будут продавать квартиры в ипотеку

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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Бизнес на руинах: в Мариуполе оккупанты будут продавать квартиры в ипотеку

Мариуполь, разрушенный дом. Фото: Telegram/Мариупольский городской совет

Российские захватчики заставляют жителей выживать один на один с собственными проблемами.

Оккупанты заявили о выделении 119 участков под строительство жилья в Мариуполе. Квартиры во всех построенных домах будут продаваться в ипотеку.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, ссылаясь на слова так называемого руководителя Минстроя ДНР Николая Цыганова.

“Во время блокады россияне разрушили 50% многоэтажных домов города, это 934 здания. 52 тысячи семей остались налегке. Сейчас захватчики планируют построить коммерческие дома. Оккупанты превратили наш Мариуполь в место наживы. А жителей вынуждают выживать один на один со своими проблемами», — рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее в Мариупольском городском совете рассказали, что в городе действительно отстраивают жилье. Однако будут предоставлять его в ипотеку россиянам, а не мариупольцам.

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Дата публикации
Просмотры
19
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