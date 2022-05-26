Бизнес переезжает на Буковину и уже возвращаться на деоккупированные территории не хочет: фирмы будут развивать

Бизнес переезжает на Буковину и уже возвращаться на деоккупированные территории не хочет: фирмы будут развивать

Буковина становится прибежищем не только для переселенцев, но и для бизнеса — сотня компаний уже перевезла сюда свои производства из областей, где ведутся боевые действия.

Декоративная плита вскоре может стать элементом интерьера европейского шоу-рума. Это – переделанный пластик, которому на производстве дают вторую жизнь. Производство декоративных плит разместилось в цехе на Буковине, компания перевезла сюда свои мощности из Белой Церкви, говорится в ТСН.

«Смотрели область, спрашивали, какая там мощность, что вы можете, а как сюда довезти товар и вывезти продукцию – на тех вопросах очень многие предприятия просто отсеивались», – говорит директор по производству Юрий Криницкий.

На новом месте компания работает месяц. И за это время полностью вышла на показатели, которые были до войны. Уже здесь нашли новых поставщиков сырья. А клиенты-остались старые. Фирма работает с европейским рынком, так что новая география производства даже ускорила доставку заказов.

«40 км и мы уже в Румынии. И это уже страна ЕС. Если бы мы везли из другого региона Украины, то, конечно, первый вопрос - найти транспорт. Второй вопрос – завезти», – говорит Юрий.

На новом месте обустраивается и одна из самых больших книжных платформ в Украине. Из-под обстрелов в Киевской области работники успели вывезти миллион книг. «Когда все было тихо, люди работали ночью, чтобы можно было упаковать, скачать. Это было почти под 30 фур, чтобы перевезти весь этот объем, мы перевозили примерно 3 недели», – рассказывает директор компании Иван Богдан.

Переехали и двадцать сотрудников. На территории склада нашли здание, переоборудованное под жилые помещения. Еще полсотни рабочих мест предприятие предложило местным жителям.

И хотя Киевщина, где был состав компании – деоккупированная, владельцы планируют оставлять бизнес на Буковине. Здесь подходят условия аренды. В будущем даже планируют расширять бизнес.

«Создание в Черновцах культурного хаба, не просто книжного магазина, а пространства в котором будут и книги и досуг», – размышляет Иван.

Сотня компаний перевезла производства на Буковину: как живет бизнес на новом месте

В Буковине уже развернули свои производства сотня предприятий. Сюда едут из Киевской, Днепра, Харькова и Николаева. Местные чиновники говорят: часть релоцированного бизнеса останется в регионе и после войны. «Есть такие предприниматели, которые уже перерегистрировались. Есть предприниматели, которые создали здесь филиал. Все те предприятия, которые останутся, они экономически усилят Буковину», — радуются в Черновицкой военной администрации.

В общинах между тем ищут новые помещения — в регион готовы переехать еще десяток фирм с востока и юга страны.

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