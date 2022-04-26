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Бизнес просит предоставлять краткосрочную отсрочку от мобилизации

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Бизнес просит предоставлять краткосрочную отсрочку от мобилизации

Бизнес просит отсрочку от мобилизации

Восстановление экономической активности, работающий бизнес сегодня крайне важны для Украины. Для развития бизнеса персоналу компаний время от времени нужно выезжать за границу. Поэтому бизнес обратился к правительству с просьбой предоставлять персоналу краткосрочные отсрочки от мобилизации.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБС) отмечает, что для организации переговорных процессов, налаживания новых логистических цепей, заключения внешнеэкономических контрактов, поисков новых рынков сбыта, обучения и обмена опытом запуска новых производственных линий подчас требуется личное присутствие и вовлеченность персонала компаний и ее руководства.

В связи с этим ЕБС обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой разработать эффективный и прозрачный порядок предоставления краткосрочной отсрочки военнообязанным гражданам для выезда за границу для бизнес-целей.

По мнению экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, из-за невозможности кратковременного личного присутствия представителей бизнеса за границей, часть запуска новых бизнес-проектов может остановиться, производство промышленной и сельскохозяйственной продукции может снизиться, уменьшится поступление валюты.

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