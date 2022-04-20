Бизнес в эвакуации: белье, которое носила сама Мадонна, теперь шьют на Прикарпатье

Для помощи тем, кто хочет эвакуировать с горячих точек офисы, цеха и склады в Ивано-Франковске создали специальную онлайн-платформу Save Business Now.

Там принимают заявки от переселенцев, а также предложения тех, кто может помочь - в Ивано-Франковске возобновили работы уже 25 эвакуированных предприятий, а еще несколько десятков на очереди, отмечается в ТСН.

Одна из ІТ-компаний была эвакуирована из Харькова. Три сотни работников сперва вывезли семьи, затем оборудование. Чтобы сохранить все рабочие места, обустроили офис в Ивано-Франковске и говорят, что удалось все, что планировали. «Абсолютно по всем базовым параметрам здесь все есть – Интернет, есть где поесть. На 100% бизнес сохранен», – говорит директор по коммуникациям ІТ-компании Евгений Рисов.

Еще переехал и цех, где здесь шьют наряды, в которых выступает сама Мадонна. Этот бренд эксклюзивных эротических аксессуаров переехал из Киева. Когда Россия начала широкомасштабное вторжение, производство было приостановлено, но потом поняли, что могут работать для клиентов за рубежом. Кучу оборудования из Киева едва вывезли и вот уже неделю работают на новом месте. «Я был удивлен, что за 3 дня можно перевезти 4 года нажитого. Но всей командой собрали-разобрали и пошли работать», – рассказывает соучредитель бренда Константин.

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Предприниматели из Чернигова, Киева, Сум, Донбасса, Николаева, Херсона, Запорожья и Днепра ищут в Прикарпатье все — склады, офисы и цеха, чтобы вывезти производство из-под обстрелов. Запросов так много, что местные волонтеры совместно с областными и городскими властями разработали специальную онлайн-платформу. «У нас более расширенная анкету с десятком вопросов, которые мы уточняем. И после этого происходит поиск помещения по базе данных», – рассказывают разработчики платформы.

Кроме того, на этой же платформе франковский бизнес предлагает все, чем может помочь: от юридических консультаций до рынков сбыта. «Потому что бизнес, который переехал в новую среду, нет связей о рынке, о том, где взять материалы, каналы продаж и так далее. Очень актуален запрос выхода на экспорт», — говорят местные предприниматели.



25 разных предприятий уже полностью возобновили свою работу в Ивано-Франковске. Впрочем, есть проблемы, которые на Прикарпатье решить не могут. «Как застраховать оборудование, производство в случае боевых действий. Страховые компании не берутся страховать эти опасности. И здесь нужно вмешательство государства», — говорит городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

В Ивано-Франковске возобновили работы уже 25 эвакуированных предприятий

Но пока самая большая проблема предприятий-переселенцев – новые площади. Ведь несмотря на то, что предложений вдвое больше, чем запросов, многие предприниматели не могут найти нужное помещение. Так что расширяют поиск на всю область.

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