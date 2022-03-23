Бизнес во время войны начинает восстанавливаться на западе страны, чтобы заработала экономика: на что есть спрос

Бизнес во время войны начинает восстанавливаться на западе страны, чтобы заработала экономика: на что есть спрос

Выходить на работу, запускать производства, платить налоги и таким образом поддержать отечественную экономику – правительство призвало предпринимателей

Правительство призвало предпринимателей с запада Украины возобновлять привычную работу. Прежде всего, это касается малого и среднего бизнеса. В Черновцах и Львове большинство магазинов и заведений питания, которые после российского вторжения закрылись, сегодня снова работают.

Об этом говорится в ТСН.

«Мы сами не решались, мы открылись первыми здесь на этой улице», — говорит работник магазина.

В небольшом лавке сладостей в центре Черновцов – после перерывов снова кипит работа. Весь персонал вышел на работу производить вкусности.

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Как только стало известно о российском вторжении в Украину, магазин закрылся, владельцев пугала дальнейшая неопределенность. Говорят, даже не надеялись, что их продукция во время войны будет в таком же спросе, как и в мирное время. Сейчас же производят по 15 килограммов конфет в день. «Очень много детей-переселенцев переехали в наш регион, поэтому мы вышли на работу, поскольку есть большой спрос на нашу продукцию. Мы работаем, платим налоги, платим коммунальные услуги, стараемся быть полезными», — рассказывает директор магазина Степан.

Выходить на работу, запускать производства, платить налоги и таким образом поддержать отечественную экономику – правительство призвало предпринимателей запада Украины к помощи в тылу. «Если вы не начнете нормальный стиль жизни, не запустите работу и экономику – то грозит нам очень многое, начиная от того, что скоро ни у кого не будет денег, заканчивая тем, что у нас начнет распадаться социальное общество и социальный кризис», — отметил Алексей Арестович.

В Черновцах уже открылись магазины торговых центров. В салонах красоты люди записываются на стрижки и маникюр, людно и в кафе. Часть местных кафе и ресторанов с начала войны кормили исключительно бесплатно переселенцев и военных – сейчас же снова кормят посетителей. Так хотят сберечь рабочие места.

«Мы решили, что даже если будем работать в ноль, или в минус – это все равно будет для людей возможность, чтобы они получали зарплаты и приносили деньги в свои семьи. Многие заводы прервали работу или поставку, сейчас цены на импортные товары растут даже на ингредиенты, но в этих условиях нам, как предпринимателям, важно обеспечить рабочие места и сдержать цены для конечного потребителя», — говорит ресторатор Дмитрий.

А вот в магазинах одежды, в отличие от кафе – пусто. Владелец магазина женской одежды Алена говорит: новую коллекцию праздничных платьев, которую привезла еще до войны – пришлось спрятать. Спрос сейчас только на спортивные костюмы и штаны. Чтобы покупали, приходится делать скидки. В основном одеждой интересуются вынужденные переселенцы.

«Люди заходили, смотрели – это была одна продажа в день, но уже что-то, потому что мы до войны закупили вещей много. У меня совесть даже будет чистой, что я работнице дам заработать копейку, а аренду я надеюсь, что арендатор поймет ситуацию и хотя бы сделает скидку», — говорит предприниматель.

Правительство призвало предпринимателей с запада Украины возобновлять привычную работу

А во Львове на экранах кинотеатров появляются первые фильмы. В торгово-развлекательных центрах есть покупатели, в основном люди приходят за бытовой техникой. «Мы очень мало вещей взяли с собой, пришлось покупать все и одежду, и химию, и посуду, и вещи первой необходимости. Ехали в зимнем, сейчас здесь теплее, надо все, и ребенку какие-нибудь игрушки, поэтому рады, что что-то работает», — говорят посетители.

Несмотря на войну, начинает работать и IТ-сфера. 4 тысячи своих работников из Киева и Харькова во Львов эвакуировала международная компания, занимающаяся разработкой цифровой продукции для мировых брендов. Здесь говорят, зарубежные клиенты с пониманием относятся к ситуации в Украине и продолжают сотрудничество, что позволяет обеспечить валютные поступления в Украину.

«Фактически IT, как индустрия, единственная индустрия, которая сейчас может предоставлять сервис своим клиентам за рубежом и получать валютные поступления в Украину. Еще до войны ІТ составляла около 10% ВВП всей Украины, или 30-40% поступлений от сервисных услуг за рубежом. И сохранение этого поступления критически важно», — объясняет младший вице-президент компании GLOBAL-LOGIC Игорь Костив.

По данным Европейской бизнес-ассоциации, 42 процента малых предприятий закрылись, еще 30 процентов приостановили свою работу, но планируют ее возобновить – так российская агрессия повлияла на малый и средний бизнес в Украине. Чтобы поддержать предпринимателей, возобновляющих работу во время военного положения, правительство создало специальный пакет помощи. Среди главных изменений – вместо налога на прибыль они будут платить лишь 2% от оборота. Физические лица-предприниматели 1 и 2 группы будут уплачивать единый налог добровольно.

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