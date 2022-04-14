Бизнесмен в Киевской области дал координаты своего двора военным, чтобы уничтожили кучу вражеской техники

Мужчина отмечает, что ничуть не сомневался в своем решении

Предприниматель Андрей Ставницер передал Вооруженным силам Украины координаты собственного дома в Березовке, недалеко от Киева, когда узнал, что во дворе россияне-оккупанты разместили кучу своей бронетехники. Точный удар украинской армии уничтожил технику противника. А березицам удалось передохнуть от нескончаемых обстрелов.

Об этом говорится в ТСН.

В Березовку понемногу возвращаются люди. Для тех, кто месяц прожил под оккупацией – каждая живая душа, как родная.

Когда начались активные бои в селе остались преимущественно пожилые люди. Тридцать – не больше. Две женщины вместе с семьями объединились в одном доме и на месяц потеряли покой. Они говорят, что русские знали, что они здесь и умышленно били по ним. "Лес горит, там трава. пойдет в хаты, мы побежали с лопатами тушить, что-то такое тюх, что-то такое засвистело, мы попадали, только поднимаемся, а они снова" — говорят женщины.

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Само село разделяет Житомирская трасса и самое с другой стороны, говорят Мария и Татьяна по ним и стреляли. Правда, женщины не знают, что среди их соседей был тот, кто на расстоянии пытался их спасти.

История предпринимателя Андрея Ставницера ошеломила многих. Во его двор враг загнал до полутора десятков единиц техники, из которой обстреливал не только окрестные села, но и Киев. Андрей это увидел через камеры наблюдения, ведь его сама война застала в Европе. Координаты своего дома и, соответственно, рашистской стоянки – передал нашим вооруженным силам. «Я не думал ни секунды, я четко отдавал себе отчет, если их оттуда не выгнать, то я туда вообще не смогу вернуться, вообще не смогу вернуться в любимый город. Поэтому у меня не было сомнений. Техника вся была уничтожена. Слава ВСУ! Они подбили все, что там было», — рассказывает мужчина.

Теперь на его участке машина для снаряжения «Градов», БТРы, Уралы, но уже как лом. Подлежит ли дом Андрея Ставницера восстановлению пока не ясно. В этот дом семья только должна была заселиться, именно заканчивался ремонт, даже была закуплена некоторая мебель и хранилась здесь, но ничего ценного для семьи, чего нельзя купить за деньги, говорит хозяин поместья – в доме не было.

На лестнице огромная бутылка с под виски. Оккупанты за счет украинцев ни в чем себе не отказывали. Андрей Ставницер говорит, что кроме боевой техники в его дом свозили все, что намародерили.

Временно оккупировав Березовку, россияне сначала обошли избы. А потом ужасали людей бесконечными обстрелами, вспоминают женщины.

Вчера и сегодня в селе хоронили молодых гражданских ребят, убитых рашистами. Сколько вообще погибли односельчан – еще неизвестно.

Пожилой мужчина после деоккупации села обыскивает подвалы и обходит окрестные леса, ищет своего сына Василия Авдеева. Машину 47-летнего Василия рашисты расстреляли еще второго марта при въезде в деревню. Мужчина вез односельчанам в уже временно оккупированную Березовку гуманитарную помощь. После обстрела машины в дом Василия пришли захватчики. Но открыла ворота девушка и испугалась. С тех пор ни одного известия о мужчине не было. «Вышла моя внучка, открывает, а они на нее автоматы. Ну бурят: "Мы мужчину подстрелили", а она с испуга закрыла ворота и убежала, а когда выскочили, то не нашли уже там ничего у машины», — говорит мужчина.

Буряты русской армии только мародерили и убивали гражданских, говорит другой березовец. Так называемые денацификаторы даже не заметили трезубца на его воротах. «Они не понимают, что это, ну я так понял, что не понимают. Они в шоке были, они не понимали, что они здесь делают, я их спрашивал: «Бурят, что ты делаешь здесь, у тебя родины нет?», а он: «нас прислали» и это все, что они могли сказать», – рассказывает мужчина.

В первый день после ухода оккупантов из Березовки на высшую точку повесили флаг Украины, потому что это наша земля.

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