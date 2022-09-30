Благодарили Путина и "сливали" позиции ВСУ: в Украине обнаружили десятки педагогов-коллаборантов

В настоящее время открыто 19 уголовных дел против директоров школ и учителей, которые пошли на сотрудничество с врагом.

За полгода войны 223 украинцам Нацполиция сообщила о подозрении в измене стране — среди них 4 подозрения объявлены именно педагогам. Колаборантов – учителей фиксируют не только на оккупированных территориях, но и по всем регионам Украины, говорится в ТСН.

В Одесской области в селе Сергеевка учитель информатики в российских соцсетях активно распространял пророссийские материалы в поддержку оккупантов. «В частности, в своих репостах и публикациях подозреваемый приветствовал проведение "спецоперации" в Украине, сочувствовал и поддерживал российских "асвободителей"», — рассказывают в СБУ.

Суд признал учителя виновным, сам педагог в суде покаялся и как приговор получил увольнение с работы и 15 лет запрета на работу с детьми.

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А в Житомире учительница украинского языка в школе во время заседания учителей высказывала претензии к ВСУ и украинским журналистам, а сюжеты о расстрелах жителей Бучи – назвала постановительными. Суд Житомира лишил учительницы права на 10 лет занимать образовательные и государственные должности.

По данным Нацполиции, среди 1358 украинцев, подозреваемых в коллаборационизме, немало педагогов.

"Что касается педагогов, то их 19 – директора школ и учителя, которые пытались по российским программам преподавать в школах. 4 подозрения сообщили подозрение. Все учителя, которых мы знаем, будут отвечать перед законом", - заявили в полиции.

Самым скандальным обвиняемым в измене страны педагогом стала Алла Душкина — директор частной школы из Киевщины. СБУ арестовала женщину еще в марте с подозрением в сдаче позиций ВСУ в обмен на должность министра образования в оккупации. ТСН провела собственное расследование и выяснила, что женщина известна по многим должностным скандалам в столице педагог под другой фамилией — Ратушная.

В мае педагог выпустили из СИЗО домой под залог 500 тысяч гривен. Подозреваемая в измене страны директор школы должна носить электронный браслет и сдать загранпаспорта и не покидать места жительства. Зато Душкина три месяца не являлась на суд и не отвечала на звонки судей. На последнем заседании суда директор вышла на видеосвязь и признала, что сбежала за границу. "Моей жизни угрожала физическая расправа, сегодня я за границей", — заявила подозреваемая.

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Директор школы говорит, что покинула Украину законно, потому что срок ограничения в выезде, который на нее наложил суд, завершился. В какой именно стране находится Душкина не признается. В то же время прокуратура заявила, что педагог ввела в заблуждение следствие и поэтому полмиллионный залог предлагают передать в бюджет страны.

А бывшей преподавательнице Херсонской академии непрерывного образования Офис генерального прокурора Украины вынес подозрение в коллаборационной деятельности. По данным следствия, Татьяна Кузьмич сотрудничала с российскими спецслужбами. Стала так называемым «начальником департамента образования и науки военно-гражданской администрации» оккупантов.

Колаборантка призвала местных педагогов работать под руководством представителей страны-агрессора, подбирала кандидатов на должности директоров местных учебных заведений, отмечают в Офисе генпрокурора. Благодарила президента страны-агрессорка и этому есть видеоподтверждение.

Предательницу страны Татьяну Кузьмич задерживали в августе 2020 года по подозрению в государственной измене. О подозреваемой в сборе разводе данных для России учительницу рассказывала и ТСН, но суд отпустил Кузьмич из СИЗО под залог 530 тыс. грн.

Сдавали позиции ВСУ и благодарили Путина - педагоги-коллаборанты идут под суд

В Нацполиции уверяют, что деятельность каждого педагога после деоккупации территории проверяется и количество подозреваемых в сотрудничестве с врагом ежедневно растет. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что все педагоги, добровольно сотрудничавшие с оккупантами, будут наказаны и уволены с должностей с запретом обучать детей на десятилетия.

Сейчас в офисе образовательного омбудсмена получили 600 обращений от педагогов, которых оккупационная власть заставляет работать в учебных заведениях. В то же время, более 40 тысяч учителей выехали из оккупации и зоны боевых действий, потому что никогда не согласятся на сотрудничество с врагом.

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