«Благодарим Буданова за поддержку ветеранского движения»,— команда CSGladiator получила авто от главы ОП

«Прошло чуть больше двух недель как Кирилл Буданов посетил нас Закарпатье. Мы имели возможность представить нашу команду CS Gladiator и Федерацию адаптивных видов спорта. Рассказывали о команде, что команда выезжает на всеукраинские соревнования, кто из команды попадает на международные соревнования. Он задал вопрос: "Чего не хватает команде?" И мы отвечали, что у нас есть оборудование, тренажерный зал, баскетбольные коляски. Но нет автомобилей, автобусов, чтобы команда могла ездить на всеукраинские соревнования. И вы можете увидеть результат – новенький Mercedes Sprinter», – отметили ветераны.

Они подчеркнули: для них это не просто транспорт – это новые возможности для развития, поездок и побед.

«Это о движении вперед, о вере в себя и о силе ежедневно развивающейся команды. Кирилл Алексеевич Буданов, от команды CS Gladiator и Федерации адаптивных видов спорта искренне благодарим вас за поддержку команды и развитие ветеранского движения в Закарпатье!» — говорится в обращении представителей CS Gladiator.

