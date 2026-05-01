Война
120
1 мин

«Благодарим Буданова за поддержку ветеранского движения»,— команда CSGladiator получила авто от главы ОП

Закарпатская команда ветеранов войны и лиц с инвалидностью CS Gladiator получила от главы Офиса президента Кирилла Буданова микроавтобус для соревнований. Представители сообщества поблагодарили руководителя ОП на видео в своих соцсетях.

«Прошло чуть больше двух недель как Кирилл Буданов посетил нас Закарпатье. Мы имели возможность представить нашу команду CS Gladiator и Федерацию адаптивных видов спорта. Рассказывали о команде, что команда выезжает на всеукраинские соревнования, кто из команды попадает на международные соревнования. Он задал вопрос: "Чего не хватает команде?" И мы отвечали, что у нас есть оборудование, тренажерный зал, баскетбольные коляски. Но нет автомобилей, автобусов, чтобы команда могла ездить на всеукраинские соревнования. И вы можете увидеть результат – новенький Mercedes Sprinter», – отметили ветераны.

Они подчеркнули: для них это не просто транспорт – это новые возможности для развития, поездок и побед.

«Это о движении вперед, о вере в себя и о силе ежедневно развивающейся команды. Кирилл Алексеевич Буданов, от команды CS Gladiator и Федерации адаптивных видов спорта искренне благодарим вас за поддержку команды и развитие ветеранского движения в Закарпатье!» — говорится в обращении представителей CS Gladiator.

