"Благодарность ему и другим героям": в Полтаве создают мурал, посвященный известному защитнику Мариуполя (фото)

В Полтаве создают мурал с изображением защитника Мариуполя, командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, более известного как "Волына", который после освобождения из плена РФ находится с другими командирами "Азова" в Турции.

Об этом сообщает местное издание ИРТ-Полтава.

Мурал создают в том же микрорайоне, где когда-то жил защитник. Художники уже нарисовали половину задуманного и ожидают, что полностью завершат работу в ближайшие дни.

"Сергей из Полтавы, здесь рядом ходил в школу, я считаю, что ему будет приятно. Это спасибо этому человеку и таким же героям как он, он же не один такой, это только благодаря ему. Мы надеемся, что ему будет приятно увидеть вот этот рисунок", — объяснил один из художников.

Местные говорят, что пройти мимо этого мурала, хоть и недорисованного, невозможно — взгляд падает именно на изображение "Волыны".

"Мне очень нравится, что мы не забываем, что по крайней мере так мы можем им отблагодарить за то, что они нас защищают. Я очень благодарна ребятам, которые нас защищают", — говорит местная женщина Ольга.

Напомним, в Киеве 26 октября торжественно открыли первую табличку на улице "Героев полка "Азов", которая раньше называлась в честь советского маршала Малиновского. Первый командир полка Андрей Белецкий во время речи подчеркнул, что название "Героев полка Азов" — это прежде всего посвящение тем военным, которые погибли, защищая Украину, и тем, кто все еще находится в плену.

Как сообщалось, после того, как 21 сентября Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, пятеро освобожденных украинских командиров "Азовстали" были удостоены званий Героев Украины и получили орден "Золотая звезда".

Заслуженные высокие награды получили Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко. До конца войны они будут находиться в Турции. Такие были условия обмена.

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