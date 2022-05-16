"Благодарность моя без границ": Зеленский записал видео для воинов Украины, которые оттеснили оккупантов из Харьковщины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов харьковского батальона территориальной обороны, которые оттеснили оккупантов и вышли на государственную границу с РФ.
Украинские бойцы в Харьковской области вытеснили российских оккупантов на участок государственной границы между Украиной и Россией и доложили об этом утром, 16 мая, президенту Украины Владимиру Зеленскому. В свою очередь, украинский лидер выразил свою безграничную признательность защитникам.
Свое обращение глава государства опубликовал в Instagram.
"Ребята! Харьков! 227-й батальон! 127-я бригада терробороны Украины! Очень вам благодарен от всех украинцев, от каждого, от себя, от моей семьи. Благодарность моя без границ, и желаю вам всем здоровья. Берегите себя", – подчеркнул Зеленский.
Президент также поблагодарил родителей бойцов, подчеркнув, что они – молодцы. В конце Зеленский сказал: "Все будет Украина".
"И всем таким, как вы, воинам, большое большое спасибо! Все будет Украина! Слава Украине!" — подытожил президент.
Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на Изюмском направлении, самой горячей точке в Харьковской области.
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