Благодаря Буданову из плена в сотни украинских семей вернулись защитники, - нардеп
Из плена до сотен украинских семей вернулись защитники благодаря экс-главе ГУР и действующему главе Офиса президента Кириллу Буданову.
Об этом заявил народный депутат Павел Бакунец во время выступления в Верховной раде.
Представитель парламента затронул тему семей военнопленных, которым, по его убеждению, требуется дополнительная поддержка со стороны государства.
"Попутно я бы хотел также поблагодарить генерала Кирилла Буданова, который сделал много добра украинским семьям - сотни семей дождались возвращения своих родных домой. Мы благодарим его и верим, что этот процесс продолжится", - заявил Павел Бакунец.
Напомним, во время управления ГУР Буданов возглавлял Координационный штаб по обращению с пленными. Как заверил президент Владимир Зеленский, он продолжит заниматься вопросом обмена пленных в должности главы ОП.