Благодаря чему летают российские FPV-крылья "Молния" и "Феникс": в ГУР дали ответ (фото)

В производстве российских БпЛА "Молния" и "Феникс" используются компоненты производства КНР и некоторых стран Запада, в частности Швейцарии, США и Нидерландов, отмечает военная разведка.

Главное управление разведки Минобороны Украины объяснило, благодаря чему летают российские FPV-крылья "Молния" и аналог "Орлана" — "Феникс".

В ГУР сообщили, что в производстве российских БПЛА "Молния" и "Феникс" используются компоненты производства КНР и некоторых стран Запада, в частности, Швейцарии, США и Нидерландов.

"Молния" – ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запускаемый из специальной катапульты и наводимый на цель оператором, как FPV-дрон. БПЛА имеет дальность полета до 40 км и боевую часть до 5 кг, что в десять раз меньше "шахедовской", — говорится в сообщении.

Российские БпЛА "Молния" и "Феникс" / Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Кроме охоты на военные цели, Россия, по данным ГУР, использует "Молнии" для террора мирного населения в приближенных к линии фронта городах и районах. В ноябре этого года целью такой атаки стали многоэтажка и торговый центр в Салтовском районе Харькова, тогда были ранены несколько человек. Учитывая, что БПЛА управляется и направляется непосредственно оператором, гражданские объекты были намеренной целью атаки.

Детали к "Молнии" / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Ранее Россия также использовала аналогичные БПЛА без боевых частей для перегрузки украинского ПВО.

Детали к "Фениксу" / Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

"Молния" имеет довольно простую конструкцию и дешевую начинку, преимущественно китайскую. Маркировка электродвигателя, полетного контроллера, камеры и большинства электронных компонентов соответствует китайским производителям – FATJAY, SpeedyBee, Caddx, Huayi Microelectronics, Trex Technologies. Тем не менее, китайские полетные контроллеры, как и многие другие платы разнообразного российского оружия, работают на микроконтроллерах с маркировкой швейцарского производителя STMicroelectronics. Кроме того, в плате управления двигателем используются преобразователи с маркировкой американского производителя Vishay и конденсаторы японского Rubycon", – говорится в сообщении.

Беспилотник "Молния" / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

ГУР отмечает, что "Феникс" — разведывательный БПЛА, его разработчик — российское ООО "ТАИП" называет "развитием Орлана-10". Начинка содержит компоненты с маркировкой производителей из пяти стран – США, Швейцарии, КНР, Нидерландов и Тайваня. Больше всего – 7 компонентов – имеют маркировку того же STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии и производством в девяти странах на трех континентах мира.

Российский беспилотник "Феникс" / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Военная разведка напомнила, что ранее на портале War & Sanctions была опубликована компонентная база других "новейших" российских БПЛА — С-70 "Охотник", "Пародия" и "Гербера".

Напомним, в России запустили полноценные маркетплейсы для продажи подсанкционных компонентов для оружия. Российские военные нашли удивительно простой способ обходить санкции и покупать чипы США.

Читайте также: