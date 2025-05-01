Благодаря чему Украина может победить в войне с Россией: военный назвал единственную причину

Украина не сможет отвоевать все военным путем, но козырь — в праве бороться за свое / © Getty Images

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Украина не сможет вернуть все оккупированные территории сугубо военным путем, но именно борьба за свою землю дает мощное преимущество в мирных переговорах.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал боевой медик ВСУ Глеб Битюков.

«Самый большой наш козырь — это наша земля, и мы должны ее защищать. И это коренным образом отлично от целей, которые преследует Россия», — подчеркнул военный.

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Битюков отмечает, что реалистично оценивает ситуацию на фронте: после неудачного контрнаступления в 2023 году стало ясно, что полное военное освобождение всех территорий — задача сверхсложная. Поэтому часть украинских земель, считает он, может быть возвращена только по дипломатическому пути.

«Даже во время Второй мировой некоторые оккупированные территории освобождались не сразу. Также будет и у нас», — говорит медик.

По словам Битюкова, в 2022 году он увидел, что нарратив о слабой российской армии не соответствовал действительности. После командировки под Бахмут он был поражен уровнем подготовки врага: «У них разные волны штурмов. Сначала — „дешевые“ люди, которых не жалко. Потом идут лучшие, и уже третьей волной хорошо подготовленные подразделения с четкой координацией артиллерии, пехоты, техники».

В то же время, он отметил, что украинские бойцы не готовы соглашаться на юридическое признание оккупации части территорий.

«Вопрос: зачем мы воевали тогда? Если мы даем отрезать себе руку, кто гарантирует, что завтра не начнут резать другую? — отметил медик.

Он считает, что уступки только укрепляют аппетиты России: «Они уже копировали сценарий Югославии в Крыму.

Напомним, Битюков в интервью «Свобода Live» рассказывал, что для Украины Курская операция в большинстве своем была нецелесообразной. Но военно-политическое руководство Украины этого не признает. Он добавил, что Украина хотела захватить определенную территорию и обменять на свои территории. Но масштаб был маловат, что сделало невозможным этот процесс.