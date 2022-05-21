Благодаря наводке пропагандистов нацгвардейцы уничтожили оккупантов вместе с техникой, которая обстреливала Северодонецк (видео)

Российские пропагандисты сдали позиции своих военных, показав сюжет. Благодаря видео украинские защитники нанесли мощный и точный удар по оккупантам и военной технике на территории Луганской области.

Известно, что именно эта техника 21 мая 2022 разрушила Павлоградский мост, а также обстреливала Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

"Скоро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего ", — написал глава области.

Гайдай отметил, что уничтоженный российскими военными мост обязательно восстановят.

Напомним, российские кафиры второй раз за 8 лет взорвали мост на Луганщине, соединявший Северодонецк и Лисичанск. Так, в июле 2014 года при освобождении лисичанска захватчики взорвали его, когда отступали. Однако украинские власти его восстановили через два года.

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