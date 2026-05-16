Украина смогла сдержать весеннее наступление российских войск, а на фронте в последние недели появился осторожный оптимизм.

Об этом говорится в материале The Washington Times.

Как отмечает издание, одним из основных факторов стало активное использование Украиной беспилотников и современных боевых технологий.

«Ситуация немного улучшилась», — рассказал пилот беспилотника 423-го отдельного батальона БПЛА Игорь.

По его словам, фронт до сих пор находится под сильным давлением, однако ситуация уже не выглядит столь критичной, как во время изнурительных зимних боев.

В статье отмечается, что сама структура поля сражения существенно изменилась. Линия фронта больше не ограничивается окопами и классическими оборонительными позициями.

Генеральный директор Brave1 Андрей Гриценюк объяснил, что вокруг фронта сформировалась так называемая «зона уничтожения».

«Вокруг линии фронта образовалась так называемая „зона уничтожения“, глубина которой ранее оценивалась примерно в 20 километров, где транспортные средства больше не могут эффективно действовать из-за массового использования дронов», — отметил он.

По словам Гриценюка, эта зона постепенно расширяется благодаря использованию Украиной дронов средней дальности, которые позволяют наносить точные удары вглубь российских позиций.

Именно это стало основой нового осторожного оптимизма украинской стороны.

Украинские военные отмечают, что хотя у российской армии до сих пор есть инициатива на отдельных участках фронта и продолжает активно использовать живую силу, артиллерию и беспилотники, все больше атак срываются еще до приближения оккупантов к украинским позициям.

Особо напряженной ситуация остается на юге Запорожской области. Российские войска проводят разведку в районе Гуляйполя, которое украинские командиры считают одним из возможных направлений наступления в Запорожье.

«Они хотят перерезать путь в Запорожье. Для них Гуляйполе — это прямой путь», — рассказал командир 423-го отдельного батальона беспилотников ВСУ Виталий Герсак.

По его словам, российские военные пытаются использовать весеннюю зелень для скрытого перемещения пехоты через лесополосы — пешком, на мотоциклах и квадроциклах.

В то же время, украинские подразделения БПЛА заранее подготовились к таким атакам.

Еще одной горячей точкой остается Константиновка в Донецкой области. Российские войска уже несколько месяцев пытаются приблизиться к городу, входящему в восточный оборонный пояс Украины.

В начале мая Reuters сообщало, что бои шли уже вблизи окрестностей города, а российские подразделения находились менее чем в миле от его южных районов.

Впрочем, как отмечает издание, несмотря на серьезное давление, сценарий обрушения фронта, которого опасались в прошлом году, не реализовался.

«Они атакуют, но мы держим оборону», — сказал оператор беспилотника 28-й бригады ВСУ с позывным Горбом.

Украинские чиновники объясняют, что главной причиной устойчивости фронта стали технологии. Беспилотники больше не являются вспомогательным элементом, а превратились в ключевой фактор войны.

В то же время, в Киеве сохраняют сдержанные оценки ситуации. Несмотря на значительные потери, у России все еще есть преимущество в человеческих ресурсах, боеприпасах, авиабомбах и промышленных возможностях.

Украинская пехота остается истощенной, а власти продолжают искать возможности для пополнения и ротации личного состава.

Однако, как заключает The Washington Times, в последние недели динамика на фронте заметно изменилась: Россия продолжает продвижение по отдельным направлениям, но цена каждого километра для оккупантов становится все выше.

Мы ранее информировали, что Роберт «Мадьяр» Бровди предупредил, что зона регулярных поражений у фронта в настоящее время может достигать 25 километров и более по обе стороны линии столкновения.

