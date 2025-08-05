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"Благодаря проституткам поражены жирные цели": боец "Айдара" раскрыл неожиданные детали разведки
Боец «Осман» рассказал, что проститутки и эскорт помогают в разведке, но могут быть вражескими агентами.
Благодаря проституткам и эскорту были поражены жирные цели, не считая разбитых механизированных штурмов и сорванных операций врага разного типа.
Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», младший сержант Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», на своем Telegram-канале «Говорят снайпер+».
«О разведке от проституток и эскорта действительно правда. Вы даже не представляете, на каких уровнях и какие цели были поражены благодаря им — не считая разбитых механизированных штурмов и сорванных операций врага разного типа», — написал он.
Осман отметил, что это может звучать смешно, но на самом деле дает реальный результат.
В то же время Бунятов подчеркнул, что об этом не следует забывать и украинским военным.
«Но об этом не стоит забывать и нашим. Военные должны помнить, что информатором может оказаться даже невинная подружка с допуслугами в барбершопах на Донбассе или ваша новоиспеченная девушка», — написал он.
Осман призывает побратимов не разглашать информацию, которая может навредить подразделению.
«Любите, гуляйте, но лишнего не пи***те. Война должна оставаться на войне.
Напомним, ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал о том, что порой разведчики получают от проституток уникальную информацию.