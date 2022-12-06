"Благодарю наших воинов": Зеленский поздравил ВСУ и рассказал о визитах на Донетчину и Харьковщину

Президент Украины Владимир Зеленский 6 декабря поблагодарил воинов ВСУ за защиту Родины. Он подчеркнул, что благодаря нашим защитникам Украину никогда не сломать.

Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

Президент поблагодарил защитников Украины в день ВСУ. Также выразил благодарность родителям украинских воинов за воспитание сыновей и дочерей.

"Утром я был в Донецкой области — поблагодарил бойцов, которые защищают наше государство на наиболее опасных и ответственных направлениях. Тем, кто сражается на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском и других направлениях в Донецкой и Луганской областях. Вручил воинам государственные награды и отличия. Я был сегодня на Харьковщине – поблагодарил врачей, которые спасают наших несгибаемых бойцов. На Харьковщине я вручил награды участвовавшим в освобождении региона бойцам, которые продолжают выгонять оккупантов из Украины", - сказал президент.

Зеленский 6 декабря пожелал украинским защитникам долгожданной победы.

Война России против Украины

24 февраля российский диктатор Путин объявил о начале так называемой "спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины". Путин планировал "за три дня" оккупировать Киев и установить в столице свою марионеточную власть. По данным украинской разведки, гауляйтером Украины должен был стать государственный предатель Янукович.

Однако ВСУ защитили столицу от российского нашествия. Также Силы обороны провели успешные контрнаступления в северных областях, а затем – в Харьковской и Херсонской областях. Целью Украины является освобождение всех оккупированных территорий, в том числе тех, которые Россия захватила еще в 2014 году.

Читайте также: