Благотворители взялись обеспечивать детей, потерявших родителей на войне: о каких суммах идет речь

Частные лица и крупный бизнес согласился до совершеннолетия оказывать денежную помощь пострадавшим от войны потерявшим родителей детям. Инициатива ювенальной полиции и одной из благотворительных компаний уже охватила около сотни детей, говорится в ТСН.

Родную сестру Елены, которая возвращалась с мужем домой, расстреляли россияне прямо в машине. "Дома осталось двое несовершеннолетних детей: Тимофей 12 лет, и Серафиму в то время было 5 лет", — рассказывает женщина.

Испуганных детей удалось забрать только вечером. "Детям мы сразу ничего не говорили. Я даже не могла придумать, какими словами можно сказать. Сказали, что мама с папой уехали в Киев", — добавляет сестра убитой.

Мальчики узнали правду от соседской девочки. Младший из детей тогда перестал говорить, старший – постоянно плакал. Оправится детям помогли психологи, и общение с сыном Елены, которая теперь будет воспитывать не одного парня, а троих — она стала опекуном.

Такие ужасающие, драматические детские истории приходится документировать полиции ювенальной превенции. Они говорят, список потерпевших меняется каждый день, и не ограничивается официальными четырьмя сотнями убитых и 8 сотнями раненых детей. Вниманию и помощи нуждаются как те, кто потерял одного или двух родителей, так и оставшиеся без жилья или нуждающиеся в психологической помощи. "Мы понимаем и видим потребности семей, и если мы видим, что ребенок нуждается в помощи, мы можем предложить участие в проекте", — говорит заместитель начальника управления ювенальной превенции Нацполиции Ярослав Шанько.

Речь идет о ежемесячной выплате в 8 тысяч гривен, до достижения совершеннолетия, тем детям, которые приглашены к участию в проекте "Наши дети". Инициатором которого стал бизнес, а ювенальная полиция и один из благотворительных фондов его поддержали.

"Как ответственный бизнес, мы решили, что не можем стоять в стороне, мы должны также внести свою долю, помочь опекунам этих детей, для того чтобы у них была возможность дать лучшее будущее этим детям. И поэтому мы решили взять под свою финансовую опеку 50 детей", — рассказывает инициатор проекта Михаил Шелемба.

Поддержку уже получают 80 сирот из 14 областей Украины. Количество на прямую зависит от приобщающихся к проекту меценатов. Сумму помощи со временем обещают пересматривать и увеличивать, хотя речь здесь не только о финансовой поддержке. "У каждого ребенка свой индивидуальный план, мы составляем их потребности, чем мы можем быть полезными. Где-то нужно стоматолог, или улучшение условий проживания, еще что-то. Все это отдельно от нашей стипендии, которую получает ребенок", — объясняет основательница благотворительного фонда Марта Левченко.

Негосударственная помощь детям-сиротам, потерявшим родителей из-за войны – о какой сумме идет речь

Контроль за использованием средств осуществляют благотворители, принадлежность условий проживания и состояние детей — дело полиции ювенальной привенции.

Для семьи Елены Стрелец помощь в 16 тысяч гривен на двоих детей — большая помощь. Ее зарплаты воспитательницы детского сада на троих детей не хватает, но об этом женщина старается не думать. Сейчас его больше волнует психологическое здоровье ребят.

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