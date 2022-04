Благотворительный фонд группы Metallica пожертвовал украинцам 500 тыс. долларов

Средства пойдут на помощь беженцам из Украины.

Благотворительный фонд All Within My Hands популярной американской рок-группы Metallica пожертвовал украинцам 500 тыс. долларов.

Об этом пишет издание NME.

В общем, все средства будут направлены компании World Central Kitchen, которая занимается обеспечением питания украинских беженцев.

"Работа, которая выполняется компанией World Central Kitchen в условиях гуманитарного кризиса, просто невероятная. Команда поваров сейчас работает в шести европейских странах и готовит для миллионов украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома", — отметил барабанщик группы Ларс Ульрих.

Напомним, ранее режиссер последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Кэри Фукунага приехал в Украину, чтобы заниматься волонтерством. Знаменитость приобщилась к благотворительному проекту World Central Kitchen.

