Благотворительный телемарафон в поддержку Украины Save Ukraine – #StopWar покажут на площадях более 15 стран мира

В концерте-телемарафоне, который пройдет 27 марта, примут участие известные зарубежные и украинские звезды.

27 марта, в 18:30 по киевскому времени (17:30 CET) начнется международный благотворительный телемарафон-концерт Save Ukraine – #StopWar, который объединит более 20 стран мира и соберет более 50 участников. Трансляция эфира будет осуществляться из Варшавы, на базе польского телеканала TVP. Кроме этого, ретрансляцию на своих локальных каналах обеспечивают вещатели из многих стран мира, среди которых Эстония (EBR), Литва (LTR), Чехия (ČT2), Грузия (GPB \ First), Албания (RTSH 2), Черногория, Словения, Латвия (LTV), Хорватия (HRT), Словакия (RTVS), Австрия (Puls 4), Кипр, Канада (OMNI) и другие (список дополняется).

По случаю мероприятия на площадях многих крупных городов и столиц мира будет организован просмотр телемарафона Save Ukraine – #StopWar. В частности, на улицы выйдут жители таких городов: Берлин, Лондон, Милан, Прага, Братислава, Торонто, Амстердам, Малага, Тель Авив, Вена, Варшава, Клуж, Стокгольм, Таллин (список дополняется). Также участники непосредственно на местах смогут поддержать Украину, отправив донаты на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ на территорию Украины, приобретя сувенирную продукцию.

Полный список локаций, а также информацию о том, как стать участником акции, ищите по этой ссылке.

"Мы рассчитываем на большую поддержку не только телезрителей, но и активистов, которые выйдут на улицы в своих городах и поддержат марафон Save Ukraine – #StopWar. Сейчас важно использовать каждый случай говорить об Украине, украинцах и наших потребностях громко, стучаться в европейские правительства и поднимать важные вопросы. Только так сможем победить", – рассказывают организаторы.

Напомним, телемарафон будут транслировать все телеканалы и платформы, вещающие "Единые новости" в Украине, в том числе Киевстар ТВ, а также международные версии ТВ-каналов. В YouTube эфир будет доступен для пользователей со всего мира на страницах 1+1 и Atlas.

Среди международных звезд, которые будут обращаться к мировому сообществу, зрителей будут ждать Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta, IAMX, Submotion Orchestra, Idina Menzel, Gus Gus, Nino Katamadze и другие. Украину же будут представлять более 20 артистов, среди которых: Monatik, Тина Кароль, The HARDKISS, Океан Эльзы, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один в каноэ, alyona alyona, Антитела, Pianoбой, Melovin, Артем Пивоваров, Alina Pash, Kadnay, La Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK и другие.

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar реализуется 1+1 media, командой фестиваля Atlas, Суспільн и при поддержке национального мобильного оператора Киевстар, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также Министерства социальной политики. Идейными вдохновителями проекта является фестиваль Atlas и Киевстар.

Подробная информация о мероприятии находится на сайте: https://saveukraine.1plus1.ua/.

Реквизиты для финансовой поддержки решения гуманитарных проблем в Украине:

UA

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA823000010000032302338301027

код ЕГРПОУ 37567866

Получатель: Министерство социальной политики Украины

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

USD

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

GBP

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 80033041

IBAN GB52CHAS60924280033041

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

SORT CODE: 60-92-42

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

JPY

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027