Блеф или реальные планы: The Week собрало все, что известно о предстоящем контрнаступлении ВСУ

В издании проанализировали, куда могут атаковать ВСУ, и какую цель, кроме возвращения территорий, имеет контрнаступление.

Уже несколько месяцев Украина и ее западные союзники обсуждают будущее весеннее контрнаступление украинских войск.

Издание The Week проанализировало, что нужно Украине для успешного возвращения своих земель.

Почему так много говорят о контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский 23 марта заявил японской газете Yomiuri Shimbun, что Украина "ожидает боеприпасов от наших партнеров", прежде чем начать контрнаступление. "Мы еще не можем начать, мы не можем отправить наших отважных воинов на передовую без танков, артиллерии, ракет большой дальности", – сказал он.

Некоторые аналитики говорят, что украинские военные активно говорят о контрнаступлении, чтобы сбить с толку россиян убедить их "распылить свои силы вдоль линии фронта, а не сосредотачиваться в определенных местах, таких как город Бахмут". Но большинство аналитиков считают, что Украина не блефует.

По мнению австралийского генерал-майора в отставке Мика Райана, речь идет не об одном контрнаступлении, а о нескольких различных наступательных действиях.

Что может быть на самом деле

Когда Украина нападет, знают только три человека: президент Зеленский, министр обороны Резников и главнокомандующий ВСУ Залужный, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В издании отмечают, что "время будет решать все" в этом контрнаступлении, и в первую очередь учитывается погода и то, насколько весенний сезон грязи в Украине замедлит передвижение техники.

"Украинская разведка будет внимательно следить за численностью и моральным состоянием российских войск, запасами основных боеприпасов, резервами и другими проблемами, чтобы выявить признаки слабости, которыми можно воспользоваться. Это значит, что украинское наступление может произойти раньше, чем мы думаем, учитывая затих российских наступлений. в таких местах, как Бахмут", – сказал Мик Райан.

Британский аналитик Филипс О'Брайен констатировал, что Украина хотела бы продвинуться на юго-восток через Запорожье в сторону Мелитополя и Азовского моря, разрезав сухопутный мост России в Крым и перерезав ее линии поставок к позициям, расположенным западнее.

В статье отмечается, что из-за ограниченного количества самолетов Украина "не сможет начать штурм в стиле НАТО". Также аналитики отмечают, что в отличие от успешной Харьковской операции теперь россияне смогли закрепиться на оккупированных территориях, поэтому продвижение ВСУ будет затруднено.

"Многие считают, что даже недавно вооруженные украинские силы вряд ли получат столь решающее преимущество на поле боя, чтобы Киев мог требовать возвращения всей оккупированной территории", – говорится в статье.

Почему контрнаступление важно для Украины

В статье отмечают, что помимо возвращения своих земель Киев ставит перед собой еще одну цель – деморализовать россиян.

"Украине нужно продемонстрировать россиянам — от Путина до низов их армии — что они не могут выиграть эту войну", — добавляет Райан. "Этот психологический аспект наступательных операций очень важен".

После этой тяжелой зимы Украине также нужно одержать несколько побед, чтобы сохранить поддержку и интерес Запада, рассказывает Джон Спенсер, глава отдела исследований городской войны в аналитическом центре Madison Policy Forum.

"Но обеспечение выживания украинской культуры является конечной целью. Наступления, начатые в ближайшие несколько месяцев, будут невыносимо кровавыми и, возможно, не станут последним ударом, который уничтожит российскую армию в Украине. Но если Запад выдержит, а украинцы будут стойко применять свою боевую силу против россиян, беря назад большие участки земли, наступление может стать началом конца этой войны", — подытожил австралийский генерал Мик Райан.

Напомним, что сегодня министр обороны Резников раскрыл дату начала и направления украинского контрнаступления.

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