Блэкаут в Крыму: в Севастополе и Бахчисарае после ударов ВСУ нет света

В Крыму начались массовые отключения севтла / © Pexels

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Во временно оккупированном Севастополе пропал свет из-за ночной атаки ВСУ на энергообъекты. Об этом сообщают оккупационные власти. Севастополь полностью остался без электроснабжения.

Севастополь остался без света после ночной атаки

«В результате нападения врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроэнергии», — заявил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, на пораженных объектах ввели особый режим, а заведения социальной сферы подключили к резервным схемам питания.

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В то же время, мониторинговый телеграм-канал «Крымский ветер», ссылаясь на информацию от местных жителей, ночью сообщал о взрывах в нескольких городах полуострова, в частности в Симферополе и Керчи.

«Стрельба в районе Таврической ТЭС, сообщают подписчики. В поселке ГРЭС погас свет. В Алуште мигает свет. В большей части Севастополя нет света, сообщают подписчики. Свет мигал даже в Керчи».

Без света также остался Бахчисарай. В Крыму начались аварийные отключения света.

Украинское военное командование пока официально не комментировало эту атаку.

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Ситуация с электроснабжением в Крыму обострилась с начала лета. С начала июня военные и логистические объекты, а также энергосистема полуострова оказались под наиболее масштабными ударами ВСУ за весь период полномасштабной войны.

В Крыму продолжается дефицит топлива и графики отключения света. Курортный сезон претерпевает изменения — детские лагеря и оздоровительные заведения полностью отменили прием отдыхающих до сентября.

Атаки на Крым: последние новости

Напомним, Украина активизировала волну ударов по временно оккупированному Крыму, пытаясь перерезать важные линии и превратить полуостров в «гигантскую мышеловку» для захватчиков.

Анализ спутниковых снимков свидетельствует, что украинские военные сначала атаковали российскую сеть ПВО, уничтожив 31 систему и радар. Это обнаружило значительную уязвимость обороны РФ перед флотом беспилотников и позволило перейти к следующему этапу — поражению мостов, железных дорог, дорог и военного транспорта.

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Параллельно были нанесены удары по нефтегазовым хранилищам, электростанциям и топливным резервам, что повлекло массовые отключения света, дефицит топлива на АЗС и заставило оккупационные власти объявить чрезвычайное положение.

Такие разрушения логистики и энергосистемы уже спровоцировали отток тысяч людей с полуострова, а также вынудили часть российских войск на южном фронте перейти к обороне.

По мнению экспертов, системная уязвимость Крыма очевидна, но Украине может потребоваться от нескольких недель до месяцев, чтобы боевые возможности врага ухудшились до уровня, который заставит его отступить с юга Украины.

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