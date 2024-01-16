"Блестящая операция" по уничтожению российского самолета А-50: кто за этим стоит

Вечером 14 января появилась информация о сбитии уникального самолета-разведчика РФ А-50 российских воздушно-космических сил. Это событие вызвало широкий резонанс в СМИ и экспертной среде, ведь речь идет об "уникальном" образце авиатехники, которыій РФ потеряла.

В Воздушных силах ВСУ официально не подтверждают и не опровергают причастность Украины к сбитию российского А-50. В то же время называют это "блестящей операцией", лишившей врага крайне важного актива.

Об этом сказал спикер ВС Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Я не могу так комментировать, что было в Воронеже. Я думаю, что прокомментируют соответствующие силы. Кто занимался этими средствами, этими атаками. То, что не могу комментировать, то не могу. Действительно впервые в истории самолет такого класса А-50 и еще и вместе с командным пунктом были молниеносно уничтожены. Действительно, блестящая операция. Сегодня противник лишился серьезного самолета, это радар воздушного базирования", — сказал Игнат.

Спикер ВС пояснил, что этот самолет может фактически сканировать территории страны на расстоянии 600 километров. Воздушное судно видит все воздушные цели на северном, восточном, южном направлениях.

"Таких самолетов часто работает по несколько в воздушном пространстве. Информация в режиме реального времени передается на тот же Ил-22, на другие пункты управления, и соответственно руководство войск принимает решения по боевому применению. Работа тактической авиации врага становится более эффективной в контакте с этими двумя бортами", — заметил Игнат.

По его мнению, хотя у России осталось еще несколько А-50, потеря одного из них отрицательно скажется на возможностях Воздушно-космических сил врага.

"Известие об уничтожении такой цели как А-50 облетело весь мир. Это очень хороший знак и для нас и для стран Запада. Конечно, у России еще есть несколько единиц таких самолетов, они отремонтированы и обновлены. На место этого самолета будет отправлен другой такой самолет, но теперь они уже не будут себя вести так дерзко. И это уменьшит в определенной степени их возможности", — добавил Игнат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Воздушные силы мечтали приземлить этот самолет". Игнат прокомментировал сбивание А-50 и Ил-22".

Напомним, поздно вечером 14 января появилась информация об уничтожении уникального самолета-разведчика РФ А-50 и подведении Ил-22М над Азовским морем. В ВСУ подтвердили уничтожение российских самолетов. Тем временем у россиян "пылает". Какие версии сбивания российских самолетов, что об этом говорят эксперты и как это повлияет на ситуацию на фронте — читайте в материале ТСН.ua.

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