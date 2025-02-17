Блестящая работа: бойцы ССО уничтожили немало российских военных в тылу врага

Со стороны наших бойцов – без потерь.

На одном из направлений бойцы ССО обнаружили скопление врага в здании промышленного предприятия. В результате молниеносно выполненной задачи операторами БпЛА уничтожены 23 кафира: 10 в здании и 13 вокруг нее.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.

ССО уничтожили 23 военных армии РФ в тылу врага

Как отмечается, в ходе аэроразведки в одном из направлений операторы БпЛА 3-го полка Сил специальных операций обнаружили скопление врага в одном из зданий промышленного предприятия.

"Тактическая группа оперативно выдвинулась к объекту, занятому врагом и провела зачистку помещения. Воины ССО удерживали позиции в течение двух суток", – говорится в сообщении.

В результате интенсивных боевых действий на территории вспыхнул пожар. Группа операторов ССО успешно отошла на бронированных автомобилях Hamvee.

"В результате молниеносно выполненной задачи, операторами ССО уничтожено 23 кафира: 10 в здании и 13 вокруг нее", — подчеркнули бойцы ССО.

Ранее бойцы ССО показали бой с врагом, который длился более 8 часов. В результате филигранной работы уничтожены 21 и ранены 40 северокорейских военных.

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