Блестящее контрнаступление ВСУ на Харьковщине: у Зеленского уточнили количество освобожденных населенных пунктов

По состоянию на 16 сентября почти вся Харьковская область освобождена от российских преступников.

По уточненным данным Офиса президента Вооруженные силы освободили от врага 421 населенный пункт.

Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в пятницу, 16 сентября.

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В освободившиеся районы постоянно отправляем гуманитарные грузы, несмотря на обстрелы. Балаклейское общество уже получило более 100 тонн продуктов. Вскоре туда направят генераторы, медикаменты, строительные материалы и другую помощь. Пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской общин уже получают пенсии за 5 месяцев", — рассказал Тимошенко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что оккупанты оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома.

Напомним, российские оккупанты не могут оправиться от успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области. оккупанты столкнулись с большими потерями. Именно поэтому на фоне поражения в Харьковской области, а также контрнаступления ВСУ на востоке вдвое усилили скрытую мобилизацию на территории РФ.

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