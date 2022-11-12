Блестящее освобождение Херсонщины: в Минобороны показали и назвали имена командиров (фото)

В Министерстве обороны Украины назвали командиров, за которыми стоит блестящее освобождение юга от врага. Их называют "глубами внутренней силы", стремящимися к победе.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Ганни Маляр в телеграммах.

"Преимущество наших Вооруженных сил перед врагом в мотивации и уме нашего командования. У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой. Это глубы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе", – написала должностница.

Управляют освобождением юга от оккупантов пять командиров. Это:

бригадный генерал Александр Тарнавский,

генерал-майор Андрей Ковальчук,

бригадный генерал Андрей Грицьков,

бригадный генерал Михаил Драпатый,

бригадный генерал Андрей Игнатов.

ФОТО: Анья Маляр/Telegram

Контрнаступление на юге

В Херсонской области Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться и закрепляться на позициях. Украинские военнослужащие собирают российские "трофеи", которые бросили оккупанты, убегая от ВСУ. Украинские защитники обнаруживают артиллерийские системы, бронетехнику и танки.

В Херсон возвращается жизнь. В городе возобновили вещание украинского телевидения и радио и приступают к работе по восстановлению электроснабжения. Кроме того, начали работу представители Нацполиции — сейчас в Херсоне работает 200 полицейских.

ВСУ не остановятся на Херсоне и продолжат контрнаступление. По предположениям британской разведки следующие цели Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на юге, либо на востоке. Наступление на востоке продолжится, чтобы отразить город Сватово в Луганской области, который является центром боевых действий последнего месяца.

Горячие новости из Херсона зачистка города, сюрпризы от орков и настроение населения.

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