Блестящий замысел или стратегическая ошибка: австрийский генерал о наступлении на Курщине

Генерал-майор австралийской армии в отставке и военный эксперт Мик Райан пространно проанализировал, что известно о прорыве ВСУ в Курской области и чем эта операция может завершиться.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

Фактор неожиданности

"Неожиданность является важной непрерывностью в человеческой конкуренции и войне. Цель состоит в том, чтобы шокировать противника и победить его, когда он самый слабый или меньше всего этого ожидает. Этот шок и сопутствующее нарушение сплоченности и способности противника эффективно реагировать можно затем использовать для захвата земли и уничтожение вражеских формирований", – говорит австрийский генерал.

Он отмечает, что украинцы снова удивили Россию и наблюдателей на Западе своей последней операцией.

Райан признает, что сначала, как и многие, думали, что речь идет об очередном рейде в Россию, подобно предыдущим украинским операциям в мае 2023 года и марте 2024 года. Однако впоследствии стало ясно, что это нечто другое.

Детали операции

Далее приводим полный текст автора о нескольких важных аспектах этой операции:

"Во-первых, это многобригадная операция. Сейчас идентифицированы по меньшей мере две украинские бригады: 22-я механизированная бригада и 82-я десантно-штурмовая бригада. Это оба качественных образования. Похоже, что в отличие от южного контрнаступления 2023 года бригады, украинцы выделили для этой атаки опытные формирования.

Во-вторых, украинцы атаковали высокомобильными, механизированными силами. Это отличается от российских нападений на Харьковщину в последние месяцы. Высокий уровень мобильности необходим для создания или использования пробелов в защите противника и быстрого использования таких пробелов. Скорость и ударное действие жизненно важны.

В-третьих, украинцы, похоже, развернули значительное количество средств ПВО. Считается, что по крайней мере один российский истребитель и два вертолета были сбиты украинцами. В настоящее время поступали ограниченные сообщения о том, что Россия может использовать управляемые бомбы или даже большое количество беспилотников для противодействия украинскому нападению. Это свидетельствует о более эффективной среде противовоздушной обороны для украинцев, чем было создано для их контрнаступлений в 2023 году.

В-четвертых, Украина проникла на значительное расстояние до России по крайней мере по двум направлениям продвижения. Основные и вспомогательные усилия неясны. Однако ситуация остается неясной, и украинские силы могут быть гораздо глубже в России, чем мы знаем. Это самый большой прогресс любой стороны в этой войне с конца 2022 года.

В-пятых, Украина достигла неожиданности. Это принципиальная тема, на которую следует направить внимание, беря во внимание одержимость неких обрисовывать эту войну как "прозрачное поле боя". Это, опять же, показывает, что поле боя далеко не прозрачное и что введение в заблуждение, хорошая разведка и внезапность являются ключевыми элементами современной войны.

Что еще важнее, украинская трансграничная атака показывает, что неожиданность все еще возможна, и что наступательные операции также возможны, несмотря на преобладание обороны в прошлом году".

Какие тактические и оперативные цели Украины

По мнению эксперта, на самом простом тактическом уровне эта операция будет заключаться в захвате земли и уничтожении российских наземных и воздушных сил.

Оперативных целей может быть несколько. Генерал предполагает, что, во-первых, Украина, возможно, стремится отвлечь российские силы Нью-Йорка и наступления на Торецк и Покровск.

"Это возможно, но, учитывая преимущество России в живой силе, следует оценить, что такой результат маловероятен", — рассуждает Райан.

Еще одна оперативная цель – заставить россиян пересмотреть расположение своих сил в других местах на линии фронта.

"Россиянам придется ответить, и даже у них нет для этого бездонных ресурсов. Чтобы ответить на украинскую атаку на Курскую область, им придется прекратить оборону в другом месте", — объясняет он.

Может ли Украина захватить Курскую АЭС

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Мик Райан отмечает, что Курская атомная электростанция может быть одной из целей.

"Однако она все еще находится в 60 километрах от границы с Украиной, далеко за пределами того места, где сейчас, как считают, работает Украина. Также могут быть разорваны основные автомобильные и железнодорожные линии", – говорит генерал.

Стратегические цели

Стратегические цели наступления в Курской области, по мнению Мика Райана:

попытка замедлить или убить русский импульс в ее наступательных операциях . Эксперт отмечает, что даже Россия не может продолжать наступление вечно.

или убить русский импульс в ее . Эксперт отмечает, что даже Россия не может продолжать наступление вечно. переход нарратива войны к более позитивному для Украины и противодействие дезинформации России об их "неизбежной победе".

повышение морального духа украинского населения

украинского населения делать то же, что сейчас делают россияне на востоке Украины – захватить как можно больше территории в случае, если Украина будет вынуждена пойти на определенное урегулирование путем переговоров в конце 2024 или начале 2025 года.

"Вести переговоры с частью территории вашего врага гораздо лучше, чем вести переговоры без нее", – резонно замечает эксперт.

Проблемы Украины и целесообразность операции

По словам генерала, Украина сталкивается с огромным рядом проблем, продвигаясь вперед по этой операции. К ним относятся тактические, оперативные, стратегические и политические вызовы.

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"Время покажет, было ли использование этих украинских бригад для нападения на Россию, а не для защиты восточной Украины наиболее стратегически эффективным использованием их сил.

В то время, когда украинских защитников на востоке отвергают по нескольким направлениям, использование высокобоеспособных украинских боевых сил под Курском является или блестящим контрходом, чтобы изменить импульс в войне, или стратегической ошибкой, усиливающей вызовы в оборонных операциях на востоке Украины.

Однако еще нет возможности произвести эту оценку. Как и во всей войне, на ранней стадии этого украинского наступления есть большая неопределенность. Мы не только не уверены, насколько далеко проникли украинцы, но мы также не уверены в стратегических и политических целях этой операции. В ближайшие дни можно еще многое узнать", – подытожил Мик Райан.

Напомним, что 6 августа российские пропагандисты сообщили о якобы рейде украинских сил в Курскую область РФ.

Вчера утром российские "военные коры" заявляли о потере четырех населенных пунктов в Курской области. Они скулят о стремительном продвижении ВСУ и показывают, что Суджа теперь становится похожей на Бахмут и Авдеевку.

Вечером 7 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня 8 августа эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что ВСУ подошли к городу Суджа.

Суджа: что происходит на Курщине? Какова реакция США на украинский прорыв в РФ?

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