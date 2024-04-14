Блицкриг беспилотной войны: дроны меняют события на фронте в Украине, как танки во время Первой мировой – WP

Беспилотники фактически парализуют небо и меняют войну в Украине как танки во время Первой мировой войны.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Как пишет издание, в небе над линией фронта Украины летают столько беспилотников, что украинские и российские солдаты практически не могут передвигаться на поле боя, чтобы не быть замеченными и быть атакованым взрывчаткой, которую может сбросить дрон.

"Рост количества малых дронов на фронте превратил так называемую "серую зону" в "зону смерти", — говорится в статье.

Украинский командир взвода ударных БпЛА Code 9.2 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Александр Настенко рассказал WP, что бойцы, которые решаются двигаться ночью под "взглядами" вражеских беспилотников, "гибнут моментально".

По словам Настенко, относительно дешевые беспилотники изменили современную войну. Сначала они дали преимущество Украине, но затем и россияне начали массово производить собственные дроны.

Самыми распространенными на войне в Украине являются FPV-дроны.

"То, что мы сейчас наблюдаем — это блицкриг беспилотной войны", — сказал руководитель штаба компании BRINC Drones Эндрю Коте, которая посылает оборудование в Украину.

По его мнению, дроны в Украине так же меняют войну, как в свое время танки в годы Первой мировой войны.

"Это достаточно тупиковая ситуация. Потому что если вы находитесь на открытом пространстве, на вас будут охотиться", — добавил Эндрю Коте.

По словам военных ВСУ, на поле боя в радиусе 10 км находятся 100 дронов. Но трудно различить, чьи они.

"Украина, по большей части, будет полагаться на беспилотники, чтобы усложнить россиянам продвижение вперед", — пишет WP.

При этом беспилотники помогают Украине в условиях дефицита боеприпасов. Хотя украинские бойцы выразили мнение, что артиллерийские снаряды крайне необходимы, в противном случае можно проиграть войну.

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"Если мы не получим достаточно боеприпасов, мы проиграем эту войну", – сказал 31-летний командир роты БПЛА в 45-й бригаде ВСУ.

А 32-летний военный с позывным "Непал" отметил, что Украина сдерживает наступление россиян с помощью беспилотников FPV.

Издание отметило, что Украина научила десятки тысяч солдат, таких как "Непал", на пилотов беспилотных летательных аппаратов – роли, которой фактически не существовало, когда Россия вторглась в Крым в 2014 году.

"Сложнее всего определить, украинские это или российские беспилотники. Когда ты видишь в небе 10 беспилотников, то невозможно понять, это наш беспилотник возвращается после разведки на подконтрольной России территории, или это их беспилотник идет на разведку или атакует территорию, подконтрольную Украине", — отметил военный, руководящий подразделением беспилотников на востоке Украины.

Напомним, в ISW проанализировали, способны ли дроны изменить ситуацию на фронте из-за дефицита боеприпасов в ВСУ.

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