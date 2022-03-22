Блицкриг в Рубежном не удался: оккупанты уничтожают гражданскую инфраструктуру

За сутки в области повреждения получили более 20 зданий.

В течение 21 марта обстрелы армии Российской Федерации в Рубежном почти не прекращались.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Также читайте В Северодонецке оккупанты намеренно уничтожают оптовые склады с продуктами

По его словам, спасателям и медикам, которых вызвали местные жители, из-за постоянных обстрелов и взрывов снарядов не удавалось оперативного добраться до пострадавших.

"Когда блицкрига в Рубежном у россиян не получилось, они начали делать то, что умеют – уничтожать город: разрушают дома, школы, больницы. Впрочем, мы спасаем раненых и пытаемся ежедневно эвакуировать желающих", — подчеркнул глава Луганской ОВА.

Гайдай подчеркнул, что неприступным для врага остается Попаснянщина. Бои продолжаются, но армия страны-оккупанта не продвигается в глубь городов. В понедельник, 21 марта, жители Горного выдержали авиаудар.

Всего за прошедшие сутки в области из-за российского вторжения произошло 14 пожаров. Повреждены около 25 объектов: два многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

Напомним, советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Россия планирует осуществить еще один этап наступления на Украину и пытается собрать для этого живую силу со всей своей территории.

Читайте также: