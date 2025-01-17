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Украинские бойцы взяли в плен семерых окупантов

Украинские бойцы взяли в плен семерых окупантов

Пленные россияне / Фото: скрин с видео

Украинские военные продолжают добросовестно защищать страну от окупантов.

Военные 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады провели успешную операцию на Новопавловском направлении, захватив в плен семерых российских оккупантов.

Об этом они сообщили на официальной странице.

После продолжительной атаки дронов, заставившей врага спрятаться в блиндаже, украинские штурмовики выдвинулись вперед и, совершив маневр, незаметно проникли во враждебную позицию.

"Вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: чтобы погибнуть от огня десантников, или сложить оружие", — сообщили в пресс-службе бригады.

Украинские военные вывели пленных в тыл и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался.

Этот случай показывает не только профессионализм украинских десантников, но и их гуманность и благородство даже для тех, кто пришел на чужую землю с войной.

Бойцы 79-й бригады провели впечатляющий штурм: в плен взято 7 окупантов

Бойцы 79-й бригады провели впечатляющий штурм: в плен взято 7 окупантов

Напомним, украинские десантники вместе со смежными подразделениями взяли в плен 27 военнослужащих Вооруженных сил РФ в Курской области.

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