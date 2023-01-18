Блинкен назвал неприемлемыми требования России к Украине отказаться от оккупированных территорий

Требования российской власти к Украине, чтобы она признала оккупированные территории частью России, неприемлемы.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли, передает РБК-Украина.

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Он отметил, что требования Кремля признать оккупированные украинские территории Россией мешают началу мирных переговоров.

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемыми и не разрешают наладить переговорный процесс", — отметил Блинкен.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила, что президент США Джо Байден будет выполнять свои обещания, которые он дал Владимиру Зеленскому, по поставкам систем ПВО Украине для защиты от российских атак.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Сергей Грабский заявил, что распространенные некоторыми СМИ цифры, что Россия может мобилизовать до 20 млн человек, абсолютно нереальны.

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